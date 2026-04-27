El Gobierno lanza la ayuda de 4.000 euros para contratar empleadas de hogar para el cuidado de niños o mayores: aún hay plazo para pedirla

Con el ritmo de vida actual que llevamos, en el que los progentiroes trabajan ambos para poder mantener a la familia, en ocasiones es complicado pdoer conciliar para cuidar de los pequeños de la casa y también de los mayores. Por ello, la Comunidad de Madrid ha activado una línea de apoyo económico dirigida a hogares que contraten personal doméstico con el objetivo de facilitar la conciliación y ayudar a la creación del empleo en el sector. Esta medida, que puede alcanzar los 4.000 euros, introduce, eso sí, un requisito clave: el nivel de ingresos por miembro de la unidad familiar.

Esta subvención está destinada a "persona titular del hogar familiar, ya lo sea efectivamente o como simple titular del domicilio o lugar de residencia en el que se prestan los servicios domésticos, que contrata a una persona empleada de hogar para el cuidado de: hijos menores de 12 años, o en su caso, menores de 18 años con discapacidad, ya lo sean por naturaleza o adopción o régimen de tutela o acogimiento familiar u otros familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, con discapacidad igual o superior al 50 por ciento o en situación de dependencia.

Los requisitos para poder obtener esta ayuda es residir de forma efectiva y figurar empadronada en el mismo domicilio que el hijo o familiar para cuyo cuidado se contrata a la persona empleada de hogar. Dicho domicilio debe estar ubicado en cualquier municipio de la Comunidad de Madrid. En el supuesto de contratación de la persona empleada de hogar para el cuidado de hijos menores de 12 años o menores de 18 con discapacidad, la persona o personas progenitoras deben ejercer una actividad retribuida por cuenta propia o ajena con una jornada a tiempo completo durante el período subvencionable, explican desde la Comunidad de Madrid.

También desbes saber que para solicitar esta ayuda, la renta per cápita de la unidad familiar no puede ser igual o superior al límite de 30.000 euros. También hay que recalcar que el titular del hogar familiar debe dar de alta en la Seguridad Social a la persona empleada de hogar.