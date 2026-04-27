Sánchez posiciona a España como una “apuesta segura” para la inversión ante la incertidumbre geopolítica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha definido a España como una "apuesta segura" para los inversores extranjeros, un faro de estabilidad ante la incertidumbre geopolítica que azota al mundo.

"Siempre que me reúno con inversores me hago la misma pregunta: ¿por qué no invierten aquí los que no lo hacen todavía? España es el mejor compañero de viaje en tiempos turbulentos", ha asegurado el presidente del Gobierno.

Sánchez ha pronunciado estas palabras en la inauguración de la segunda edición del ‘Invest in Spain Summit’, un foro económico e inversor celebrado este lunes en el Teatro Real de Madrid. Este encuentro, que será clausurado con la intervención del Rey Felipe VI, busca, en palabras del ejecutivo, reforzar la inversión extranjera directa en España e impulsar alianzas de inversión en sectores estratégicos como la defensa, la industria o las telecomunicaciones.

El vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha dado un breve discurso antes de la intervención de Sánchez. El titular de Economía ha empleado una anécdota histórica sobre el Premio Nobel de Medicina, Santiago Ramón y Cajal, para poner un ejemplo de la preparación de España frente al futuro. "Anticipación, sentido de la dirección clara y un trabajo incansable para hacer pasar las cosas. Así se prepara España", ha destacado Cuerpo.

4.400 millones de euros

Como resultado de la primera edición, celebrada el pasado año y que se vio interrumpida por el apagón, se movilizaron más de 4.400 millones de euros en proyectos de inversión en España, que a su vez generaron más de 4.500 empleos. De esta forma, Sánchez busca repetir este año la misma fórmula, en un contexto económico incierto a causa de la guerra de Irán, con los costes aún al alza.

La edición presente propiciará, así, reuniones entre el Gobierno y 75 inversores extranjeros procedentes de 25 países, tal y como destacan fuentes gubernamentales. De estas compañías, como señala Economía, la mayoría ya cuenta con una presencia consolidada en España, por lo que el foro se presenta como una oportunidad de profundizar en su relación económica con nuestro país.

170 reuniones

A raíz del encuentro, se celebrarán más de 170 reuniones bilaterales entre las empresas y miembros de los distintos ramos del Gobierno, con el objetivo de potenciar la inversión en nuestro país en un momento claramente marcado por la incertidumbre geopolítica y comercial.

Tal y como ha revelado el Ejecutivo, de las 75 empresas que acudirán al foro, 19 proceden de EEUU. Pese a la postura comercial de carácter caótico que exhibe la potencia gobernada por Donald Trump, EEUU sigue siendo el principal inversor extranjero en España. Según los datos de 2024, el país invirtió más de 8.146 millones de euros en España, con Reino Unido, con 3.693 millones, en segunda posición.

Sin embargo, al foro acudirán compañías procedentes de Reino Unido, Suiza, Japón, India, Alemania, Francia, Italia o China, una potencia comercial absoluta con la que España exhibe cada vez mejores relaciones, a la vista del último viaje de Pedro Sánchez a Pekín para reunirse con el presidente del país, Xi Jinping, hace escasas semanas.