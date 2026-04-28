Ángel Simón refuerza su poder en Indra tras ser nombrado presidente de las comisiones delegada ejecutiva y de estrategia

Se cumplen apenas unas semanas del relevo en la cúpula de Indra Sistemas, pero los movimientos ya empiezan a traducirse en cambios concretos dentro de su gobernanza. En este proceso de reconfiguración interna, el consejo de administración ha dado este martes un paso más al situar a su nuevo presidente no ejecutivo, Ángel Simón Grimaldos, al frente de dos de los órganos clave de la compañía: la comisión de estrategia y la comisión delegada ejecutiva.

El nombramiento, comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), responde a la necesidad de cubrir el vacío dejado por la salida de Ángel Escribano Ruiz, quien había presidido ambas comisiones hasta su dimisión a principios de abril. Tras incorporarse como vocal, ambas comisiones han ratificado a Simón como presidente, reforzando así su peso en la toma de decisiones estratégicas, pese a su condición formal de presidente no ejecutivo.

Reordenar el poder tras la crisis

El movimiento se ha producido en el primer consejo ordinario de Simón al frente de Indra, lo que refleja el intento de la compañía de recomponer los equilibrios internos tras semanas de tensión que culminaron con la abrupta salida de Escribano en pleno Jueves Santo. Aquella crisis evidenció el choque entre el Gobierno y parte del consejo, y dejó al descubierto las dificultades de control sobre una empresa considerada estratégica en defensa.

Detrás de esta nueva etapa está el peso de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), primer accionista con cerca del 28% del capital. El mandato implícito para Simón pasa por estabilizar la gobernanza, evitar nuevas fracturas internas y alinear la compañía con los intereses industriales del Ejecutivo, especialmente en un contexto de refuerzo del gasto en defensa en Europa.

El factor EM&E y la posible reconfiguración accionarial

Si este primer consejo ha querido centrarse en la gobernanza interna, uno de los grandes frentes abiertos sigue siendo el papel de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa vinculada a la familia Escribano, que mantiene alrededor del 14,3% del capital de Indra. Su futuro en el accionariado es clave para cualquier movimiento corporativo.

Y es que sobre la mesa aún sigue planteada una eventual operación industrial entre ambas compañías, ya sea vía fusión o integración, aunque el Gobierno condiciona cualquier paso a una reducción previa del peso de los Escribano en Indra. El objetivo, según el Ejecutivo, es evitar que un socio privado pueda condicionar el control de la SEPI y el rumbo estratégico del grupo. En términos concretos, ese umbral pasa por que EM&E venda al menos la mitad de su 14,3% y quede en el entorno del 7%-8%, en línea con Sapa Placencia (otro de los accionistas).

Un consejo en plena recomposición

Más allá de los nombramientos de Simón, la reordenación no se limita a las comisiones. El propio consejo —actualmente con 15 miembros— podría ampliarse hasta 16, el máximo recomendado, para dar cabida a los distintos equilibrios accionariales, tal y como explicó este periódico. Esta ampliación permitiría a la SEPI reforzar su presencia, mientras que EM&E mantiene su derecho a incrementar representación. Al mismo tiempo, el peso de otros accionistas como el fondo Amber podría reducirse tras recientes desinversiones.

En este contexto, la compañía también ha convocado su junta general de accionistas para el próximo 25 de junio en Alcobendas, con posibilidad de asistencia telemática. Hasta mediados de mayo, los accionistas podrán plantear propuestas para el orden del día.

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En paralelo, el nuevo presidente ha optado por enfriar la actualización del plan estratégico ‘Leading the Future’, prevista inicialmente antes de la junta. La decisión de aplazarla hasta después del verano apunta a una voluntad de ganar margen para redefinir prioridades en un entorno marcado por la reconfiguración accionarial y las expectativas del mercado, tras la fuerte revalorización bursátil de la compañía en el último año, que acumula un alza desde abril de 2025 del 80%.