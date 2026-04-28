Cambios en la jubilación para los pensionistas nacidos entre 1961 y 1969: los motivos por lo que no se podrán jubilar con el 100 por cien de la pensión a los 65

Este año sigue aumentando de forma progresiva la edad a la que los trabajadores tendrán derecho a jubilarse con el 100% de la pensión, según establece la reforma de las pensiones de 2013 en la que sube progresivamente la edad legal de jubilación desde los 65 a los 67 años hasta 2027.

Por ello, este año la edad de jubilación será de 66 años y 10 meses cumplidos para quienes acrediten menos de 38 años y tres meses de cotización (en 2025 se exigen 66 años y 8 meses cumplidos para poder jubilarse con menos de 38 años y 3 meses cotizados).

No obstante, si se superan los 38 años y 3 o más meses cotizados, los trabajadores que quieran jubilarse desde el 1 de enero de 2026 con el 100% de la pensión tendrán que tener 65 años cumplidos.

Estas cifras afectarán a los nuevos jubilados que hayan nacido entre 1961 y 1969. Si en 2027 se tiene 65 años y han cotizado al menos 38 años y 3 meses, se podrán jubilar a esas, sino, tendrán que esperar hasta los 67. Una extensión que se alargaría hasta 2034, afectando así también a los nacidos en 1969.

Según el Ministerio, la pensión media del sistema de la Seguridad Social se situó en abril en 1.368,4 euros mensuales, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,6 millones de personas), alcanzó a 1 de abril los 1.569,7 euros mensuales, un 4,4% más que en abril de 2025.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.729,6 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.058,5 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 2.998,3 euros, y de 1.734,2 euros en el Régimen del Mar.

En cuanto a la pensión media de viudedad, en abril alcanzó los 973,9 euros al mes.