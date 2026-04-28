El Gobierno lanza la ayuda de 20.000 euros para emprendedores para empresas de 1 y 3 años de antigüedad: todavía hay plazo para pedrilo

Tener un negocio propio. El sueño de muchos jóvenes que terminan sus estudios y quieren comenzar su propio negocio. Lo difícil es el dinero para invertir, conseguirlo y poder ejecutar el proyecto. Por ello, el Instituto de la Juventud es un organismo público, adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia, cuya actividad principal se dirige a promover actuaciones en beneficio de los y las jóvenes, ha lanzado una convocatoria Certamen Jóvenes Emprendedores.

Se trata de "una oportunidad para impulsar ese proyecto que tanto te apasiona. Desde el Injuve queremos apoyar a personas jóvenes con ideas brillantes que ya están en marcha", tal y como explican desde este organismo. Si ganas te llevas "una ayuda económica de 20.000 euros para los 10 mejores proyectos seleccionados. ¡Imagina todo lo que podrías hacer con ese impulso!".

Los requisitos para participa son "si tienes hasta 35 años (a la fecha límite de presentación). Eres de nacionalidad española o resides legalmente en España. Tu empresa tiene entre 1 y 3 años de antigüedad Si presentas una empresa (persona jurídica), el representante legal y 51% del capital deben ser jóvenes de hasta 35 años".

El Injuve tiene encomendadas las funciones de representación y relación con otros países y con los organismos internacionales de juventud, lo que le da acceso al conocimiento de experiencias y al intercambio de ideas e iniciativas que, en muchas ocasiones, se plasman en programas para los jóvenes, fundamentalmente en Europa, con un trabajo constante en el marco de la Unión Europea y del Consejo de Europa; y en Iberoamérica, a través de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), como foro para la cooperación entre los países iberoamericanos. Como consecuencia de esas funciones, el INJUVE emprende un buen número de iniciativas basadas en la cooperación internacional. Entre estas actividades, se encuentran los programas "Erasmus+: Juventud en Acción" de la Unión Europea, relacionado con la educación no formal de dimensión europea (intercambios, formación, encuentros, etc.) y el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Se incluye también la colaboración bilateral y multilateral con otros países, los "Campos de Voluntariado", los programas de Información y promoción de la movilidad juvenil, la cooperación con entidades europeas (Eurodesk), así como la participación en el ámbito de juventud de diversos organismos internacionales.