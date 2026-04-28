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ACCIDENTE DE ADAMUZ

Un nuevo informe de CIAF concluye que el accidente de Adamuz se produjo por "una rotura de carril"

Afirma que "no se evidencia en los datos analizados que existan anomalías en ninguno de los dos trenes implicados"

Interior del coche 7 del tren Iryo a las 19:43 tras producirse el descarrilamiento y accidente en Adamuz

Interior del coche 7 del tren Iryo a las 19:43 tras producirse el descarrilamiento y accidente en Adamuz / Guardia Civil

Juan Carlos Lozano

Madrid

Un informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente de Transportes, concluye que el accidente de Adamuz se produjo por "una rotura de carril" y asegura que "no se evidencia en los datos analizados que existan anomalías en ninguno de los dos trenes implicados".

El informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, incorpora un buen número de imágenes de las cámaras de seguridad de los vagones del Iryo (cuatro cámaras por vagón) en los momentos previos y durante el accidente, que acabó con la vida de 46 personas.

Secuencia de instantáneas desde el interior del tren Iryo del accidente de Adamuz en el que se aprecia el cruce sin incidencias con el tren Alvia de Renfe

Secuencia de instantáneas desde el interior del tren Iryo del accidente de Adamuz en el que se aprecia el cruce sin incidencias con el tren Alvia de Renfe / Guardia Civil

CIAF realiza el informe "con el objetivo de establecer un marco espacio temporal del suceso" y avisa de que los datos son provisionales "hasta la redacción del informe final".

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Según consta en el informe, el primer punto de colisión entre el tren Iryo y el tren Alvia se sitúa en la zona posterior del coche 6. En este momento el tren Iryo circula a una velocidad de 152 km/h y el tren Alvia a una velocidad de 204 km/h".

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