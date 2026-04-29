Resultados
Amazon gana 30.255 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 77% más
La facturación total de la empresa se situó en 181.519 millones, un 17 % más
EFE
El gigante del comercio electrónico Amazon anunció este miércoles unos beneficios netos de 30.255 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 77 % más interanual.
La facturación total de la empresa se situó en 181.519 millones, un 17 % más, mientras que su negocio de la nube, Amazon Web Services (AWS), creció un 28 %, hasta 37.600 millones de dólares.
El máximo ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, destacó que el crecimiento de AWS fue el más rápido en casi 4 años.
También señaló otros hitos, como que el negocio de chips propios de Amazon tiene una facturación anual proyectada de 20.000 millones de dólares.
El negocio de chips, que incluye Graviton, Trainium y Nitro, está "creciendo con porcentajes interanuales de triple dígito", y forma parte de recientes acuerdos con líderes en inteligencia artificial (IA) como Anthropic y OpenAI, indica la nota.
En paralelo, los gastos operativos relacionados con tecnologías e infraestructura siguen ganando peso y alcanzaron los 29.567 millones este trimestre, un 28 % más, convirtiéndose en la segunda categoría después de los gastos relacionados con las ventas.
También se ha reducido notablemente la liquidez de Amazon hasta unos 1.200 millones (en estas fechas de 2025 eran 25.900 millones) debido al incremento en compras de propiedades y equipamientos relacionado generalmente con las inversiones en IA, detalla el documento.
En febrero, Amazon previó que sus gastos de capital, en los que se enmarca el desarrollo de la IA, alcanzarían unos 200.000 millones de dólares este año.
La empresa dijo prever un crecimiento en la facturación e ingresos operativos para el trimestre en curso, pero no hizo pronósticos en materia de gastos.
Los resultados, publicados al cierre de la bolsa, estuvieron a la altura de lo esperado por los analistas pero aún así las acciones de Amazon bajaban más del 1 % en las operaciones posteriores.
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