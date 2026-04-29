El Gobierno lanza la ayuda de 6.000 euros para ayudar a los ciudadanos a volver a casa: también incluye a personas de 35 años o más

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publica este lunes, 27 de abril, la Orden de la Consejería de la Presidencia por la que se convocan las ayudas del programa 'Pasaporte de Vuelta' para facilitar el retorno a Castilla y León de los ciudadanos originarios de la Comunidad y que viven en otras autonomías o en el extranjero.

La cuantía de la ayuda para personas de 35 años o más será de 2.500 euros, más 500 euros por persona a cargo con un máximo de 4.500 euros, y en el caso de menores de 35 años, la ayuda será de 3.500 euros, más 500 euros por persona a cargo con un máximo de 5.500 euros.

Además, la ayuda se incrementará en un 20 por ciento si la persona beneficiaria ha retornado o pretende hacerlo a un municipio de menos de 10.000 habitantes o bien de menos de 3.000 habitantes si dista menos de 30 kilómetros de la capital de provincia, por lo que la ayuda individual podrá alcanzar los 6.600 euros.

El plazo para la presentación de las solicitudes finalizará el 19 de mayo y las personas interesadas pueden presentar su solicitud de forma presencial o por medios electrónicos a través de www.tramitacastillayleon.jcyl.es, junto a la documentación prevista en la convocatoria.

Para la concesión de las ayudas se establece un proceso de baremación de las solicitudes que prioriza el retorno al medio rural y el retorno de familias o solicitantes con personas a cargo. Los solicitantes de estas ayudas podrán ser personas que pretendan retornar a Castilla y León antes del 1 de junio de 2026 o los que a fecha de la solicitud hayan retornado a la Comunidad en los últimos dos años y ya estén empadronados en un municipio de Castilla y León.

Además, deben haber residido fuera de la Comunidad al menos dos años dentro de los últimos cinco años o haber trabajado fuera de la Comunidad durante un año (en el caso de personas de 35 años o más) o seis meses (en el caso de menores de 35 años) dentro de los últimos cinco años.

Asimismo, los beneficiarios deberán carecer de bienes inmuebles de valor superior a 50.000 euros (distintos de la vivienda en la que se resida o se pretenda residir tras el retorno).

La dotación económica inicial asciende a 520.000 euros, el mismo presupuesto que en 2025, si bien la convocatoria recoge la posibilidad de que este presupuesto pueda ser ampliado para poder dar cobertura al máximo número de solicitudes, "como sucedió el año pasado", han recordado desde el Gobierno autonómico.

En 2025 se concedieron 290 ayudas de este tipo por un valor de cerca de un millón de euros: 53 para personas que regresaron desde otros países, y 237 para personas que regresaron desde otras comunidades autónomas. Un 61 por ciento de los beneficiarios fueron mujeres y más de la mitad fueron menores de 35 años.

El consejero de la Presidencia en funciones, Luis Miguel González Gago, ha explicado que este programa busca ser "una herramienta clave" en la lucha contra la despoblación y ha precisado que para alcanzarlo es necesario apoyar a las familias jóvenes que deciden regresar a vivir en Castilla y León. A esto ha añadido que se da prioridad al medio rural como espacio de residencia, "lo que favorece la generación de actividad económica en estas zonas".

González Gago ha reiterado que el objetivo de la Junta es que cualquier persona que haya tenido que dejar Castilla y León pueda regresar a su tierra, junto a su familia, si así lo desea. "Por ello, en los últimos años hemos mejorado este programa de ayudas, con el fin de alcanzar al mayor número posible de interesados. Este es el compromiso de la Administración autonómica con los ciudadanos que residen fuera de la Comunidad", ha añadido.

Presidencia ha recordado además que el programa Pasaporte de Vuelta da cumplimiento al mandato del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que establece el deber de los poderes públicos de promover las medidas necesarias para garantizar el derecho de los castellanos y leoneses a vivir y trabajar en su propia tierra, mandato que aborda el IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028.