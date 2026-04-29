Red Eléctrica mantiene su estrategia de no hacer provisiones millonarias por el apagón pese al expediente muy grave de la CNMC

Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico, se mantiene firme en su estrategia de defensa en torno al gran apagón e insiste en negar ninguna responsabilidad en el origen del colapso de hace un año porque siempre cumplió la normativa. Incluso esta semana, en víspera de tan aciago aniversario, publicó un documental para insistir en ello.

El grupo mantiene sin cambios su decisión de no hacer provisiones en sus cuentas para atender eventuales sanciones o indemnizaciones por reclamaciones en el futuro, a pesar de que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) le ha abierto a la compañía un expediente sancionador por una presunta infracción muy grave en el marco de las investigaciones tras el apagón.

El supervisor ha detectado indicios suficientes de incumplimientos de las obligaciones de REE como operador del sistema y ha decidido abrir una investigación exhaustiva para determinarlo. En el caso de las infracciones muy graves la sanción dineraria puede situarse entre los 6 y los 60 millones de euros. Pero desde Red Eléctrica se insiste en que de momento se trata de sólo una investigación, y que los informes técnicos sobre el apagón "evidencian que no hay incumplimiento ni conducta atribuible a Red Eléctrica que pudiese ser la causa del cero eléctrico del 28 de abril de 2025".

“Al cierre del primer trimestre de 2026, no se han atribuido ni reconocido formalmente responsabilidades legales. Aunque el proceso de designación de responsabilidades no ha concluido, seguiremos de cerca este caso para conocer su evolución futura. No se ha registrado ninguna provisión a cierre del primer trimestre 2026, ya que se considera que Red Eléctrica actuó de conformidad con la normativa vigente”, recoge Redeia, matriz de Red Eléctrica, en su informe de presentación de resultados financieros trimestrales.

“Red Eléctrica está analizando el acuerdo de incoación del expediente sancionador [de la CNMC]. Recuerda que la existencia de hechos que, a juicio de la CNMC constituyan indicios para la apertura de dicho expediente, no significa que se haya probado la comisión de infracción alguna por parte de Red Eléctrica, sino que habrá que estar a lo que resulte de la tramitación del procedimiento, que se halla en una fase muy inicial y en el que Red Eléctrica presentará alegaciones y ejercerá cuantas acciones proceda en su defensa”, subraya la compañía.

Impulso inversor

Redeia arranca el año que marca el inicio de su nuevo plan estratégico, con inversiones milmillonarias previstas en la red de transporte para ampliar y mejorar unas infraestructuras clave para integrar nuevas renovables y nuevos proyectos industriales en el país (como centros de datos) y que se encuentran colapsadas por la altísima demanda para enchufarse.

Redeia aumentó un 43% la inversión durante el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2025. En total, de enero a marzo destinó 338,4 millones de euros a la operación y el transporte del sistema eléctrico español, acelerando la construcción de nuevas líneas, subestaciones y en la renovación de activos. Esta cifra supone más del 96% del total de inversiones de la compañía que han superado los 350 millones, un 38% más que hace un año. Este impulso a la inversión está en línea con el plan estratégico del grupo que prevé invertir del orden de 1.500 millones anuales en el TSO en los próximos ejercicios.

Redeia obtuvo un beneficio neto de 140,3 millones de euros en el primer trimestre del año, un 1,8% más. El resultado bruto de explotación (ebitda) del grupo presidido por Beatriz Corredor en los tres primeros meses de 2026 aumentó un 5,8%, hasta los 338,8 millones de euros. Los ingresos crecieron un 4,6% respecto al primer trimestre de 2025, con una cifra superior a los 443 millones de euros hasta marzo.

Por actividades, los ingresos por la operación y el transporte de electricidad en España registraron un crecimiento del 8,5% respecto al primer trimestre del año pasado, con 385,3 millones de euros, debido, entre otros factores, a las nuevas puestas en servicio de instalaciones de la red de transporte. Por su parte, la transmisión eléctrica internacional liderada por Redinter alcanzó los 32,5 millones de euros y la actividad de fibra óptica de Reintel registró una cifra de negocio de 34,4 millones de euros.