Adiós a las hipotecas a los nacidos entre 1975 y 1981: el Banco de España aconseja la situación

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 16,3% en febrero respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 45.563 préstamos, su mayor cifra en un mes de febrero desde 2011, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de febrero, superior en 10 puntos al experimentado en enero (+6,3%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 20 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en febrero en el 2,88%, por encima del 2,86% de enero y su valor más alto desde el pasado mes de noviembre (2,97%). Con el dato del segundo mes del año se acumulan ya 13 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%. El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y así se mantiene, por ahora. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el segundo mes del ejercicio. El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 11% interanual en febrero, hasta los 173.280 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 29%, hasta superar los 7.895 millones de euros.

La pregunta que muchos futuros compradores se haces en ¿hasta qué edad puedo pedir una hipoteca? Tal y como explican estudios del Banco Sabadell, el Banco de España recomienda que el plazo para amortizar tu hipoteca no supere los 30 años y que se realice el pago de la última cuota antes de que el titular cumpla los 75 años. Es decir, aconseja como norma general que no se solicite una hipoteca a 30 años después de alcanzar los 45 años. Es decir, aquellos que nacieron de 1981 para trás, no es recomendable que soliciten una hipoteca, debido, entre otros aspectos como la solvencia económicao el nivel de ahorro a los plazos de amortización. Y es que e periodo máximo recomendado para completar la devolución de una hipoteca es de 30 años. Por lo tanto, a mayor edad, el número de años para satisfacer un préstamo hipotecario desciende

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En cualquier caso, todo dependerá de cada situación personal. Por lo general, los compradores más jóvenes, aunque suelen tener una situación laboral menos estable y contar con menos ahorros, tienen la posibilidad de contratar una hipoteca variable con un plazo de amortización más largo y disponer de cuotas mensuales más reducidas. Por el contrario, a medida que pasa el tiempo, aunque la situación laboral se suele estabilizar y el nivel de ingresos y de ahorros crece, el plazo de amortización del que dispone el comprador se reduce y, por lo tanto, las cuotas mensuales que hay que pagar por el préstamo son mayores.