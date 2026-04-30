Crisis habitacional
Barcelona, Roma y París piden a la UE definir 'zona tensionada', más dinero y regular el alquiler de corta duración
Jaume Collboni ha vuelto a viajar a Bruselas para tratar de influir en la futura ley europea de vivienda asequible
Los alcaldes de las principales capitales de la Unión Europea, entre ellos Roma, París y Barcelona, han entregado este jueves un plan a la Comisión Europea en el que piden al Ejecutivo comunitario que establezca una definición de áreas bajo estrés habitacional, más financiación para vivienda y regular los alquileres de corta duración.
"Nosotros estamos en la primera línea de este combate en favor de la vivienda asequible, necesitamos instrumentos regulatorios, necesitamos más dinero para poder dar resultados a nuestros conciudadanos y conciudadanas", ha dicho Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, en declaraciones a la prensa en Bruselas. Collboni, junto con los alcaldes de Roma, Roberto Gualtieri, y París, Emmanuel Grégoire, se ha reunido con la vicepresidenta primera de la Comisión, Teresa Ribera, el vicepresidente al cargo de la política de Cohesión, Raffaele Fitto, y el comisario de vivienda, Dan Jorgensen.
"Si el acceso a la vivienda es una prioridad para gran parte de las ciudades europeas que estamos sufriendo una crisis de asequibilidad muy importante", ha dicho Collboni en una declaración ante los medios, "es obvio que la Comisión Europea y las instituciones europeas hagan de este tema también una prioridad". La vivienda "es un problema europeo", ha reconocido Ribera, que se ha comprometido a tener en cuenta las sugerencias de los alcaldes en la elaboración de la ley europea de vivienda asequible.
Zonas tensionadas
En un documento entregado tanto a la propia Ribera, Fitto y Jorgensen, los alcaldes han identificado seis áreas donde la Comisión puede hacer más. En particular, los regidores apuntan a la cuestión de las zonas tensionadas, la financiación, la especulación, los alquileres de corta duración, la gobernanza y el sinhogarismo.
"Lo que estamos proponiendo todas las ciudades que formamos parte de la red, entre otras cosas, es dar un criterio común a todas las ciudades europeas para que se puedan aplicar las regulaciones y puedan llegar a los fondos que necesitamos para promover vivienda protegida", ha explicado Collboni. En particular, esto pasa por un criterio común para definir lo que se considera "zona tensionada".
"Para unificar criterios, efectivamente, tenemos que buscar el concepto que determine cuándo una población, un municipio, está en una situación de crisis habitacional", ha añadido. El alcalde de Barcelona ha explicado que esta medida permitiría implementar otras como topes a los precios del alquiler o la rescisión de licencias a pisos turísticos cuando se den las condiciones.
Más dinero
Otra de las grandes demandas de los alcaldes, en plena negociación del presupuesto comunitario para los próximos siete años, es más dinero. Los alcaldes critican en su plan que "existe una importante desconexión" entre los objetivos del plan europeo para una vivienda asequible y “los recursos comprometidos”. Bajo su punto de vista, los recursos asignados están muy lejos de ser suficientes para paliar las necesidades de financiación.
Más allá de los fondos europeos, los alcaldes han reconocido la importancia del papel de los gobiernos nacionales. En este sentido, han reclamado de nuevo la necesidad de suspender el pacto de crecimiento y estabilidad para que la inversión en vivienda no cuente a efectos de deuda de déficit público.
Lucha contra la especulación
Otras dos cuestiones fundamentales para los alcaldes son la necesidad de luchar contra la especulación y regular los alquileres de corta duración. En este sentido, han pedido a la Comisión Europea una iniciativa contra la especulación inmobiliaria que mejore la transparencia y permita aplicar mejor las reglas para luchar contra prácticas anticompetitivas. También han llamado a reconocer la vivienda como "un bien social" para que gobiernos, regiones y ciudades puedan tomar medidas.
Respecto a los alquileres de corta duración, los alcaldes han pedido una regulación que respete las competencias nacionales y locales, pero permita "garantizar la asequibilidad y disponibilidad de la vivienda, pero también proteger y mantener la habitabilidad y la calidad" del entorno urbano. "Necesitamos los instrumentos para tomar decisiones en nuestras ciudades, las que democráticamente cada ciudad quiera tomar", ha insistido Collboni.
Collboni continuará junto con Gualtieri, y Grégoire, la ronda de contactos reuniéndose con el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa. El alcalde de Barcelona ha agradecido su labor al portugués, que introdujo por primera vez la cuestión de la vivienda en la agenda del Consejo Europeo, elevando el tema a los líderes de la UE.
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