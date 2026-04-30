A partir de junio
Catalunya adelanta la temporada de caza del jabalí tras detectar 13 nuevos positivos de peste porcina
Desde el pasado 28 de noviembre, cuando se declaró el primer caso de la enfermedad, han sido ya localizados 297 ejemplares infectados, todos ellos de fauna silvestre
La Generalitat de Catalunya ha anunciado este jueves que adelanta el inicio de la temporada de caza de jabalí al mes de junio con el "objetivo de reforzar el control de poblaciones y prevenir la peste porcina africana (PPA)", según ha indicado la consejería de Agricultura en un comunicado. Este cambio, presentado al Consell de Caça de Catalunya, prevé que, de abril a mayo, se puedan capturar ejemplares mediante la técnica de acercamiento en horario diurno. A partir del 1 de junio, y hasta marzo de 2027, se desarrollará la temporada de caza convencional. Hasta ahora, entre el 1 de abril y el 30 de junio, se establecía un periodo de veda, de acuerdo con el periodo reproductor de esta especie.
El objetivo del nuevo calendario es rebajar la población de jabalíes y acercarla a densidades similares a las de 2010, cuando se contaban entre 2,5 y cuatro animales por kilómetro cuadrado. En la actualidad, se estima que la población de esta especie en Catalunya es de más de seis ejemplares por kilómetro cuadrado en las zonas con mayor concentración. El avance de temporada también busca, según la consejería que dirige Òscar Ordeig, minimizar los daños a los cultivos, los accidentes de tráfico causados por fauna silvestre y reforzar la prevención de la PPA.
El Govern insiste, con todo, en que la caza no es la única medida para reducir la reproducción, sino que esta ha de combinarse con medidas como la poca disponibilidad de alimento en el medio natural, la gestión de residuos o la protección de los cultivos.
Trece nuevos casos
El anuncio se ha realizado la semana en que los efectivos desplegados sobre el terreno han localizado 13 nuevos casos de jabalíes infectados, todos ellos en la zona de alto riesgo, lo que permite mantener el perímetro de seguridad en los 19 municipios de la semana pasada. En total, el dispositivo de control ha permitido capturar 450 ejemplares y elevar el total a 4.590 animales abatidos. Desde el inicio del brote, se han analizado 4.478 jabalíes, de los que 297 han dado positivo, mientras que el resto han resultado negativos.
Catalunya ha intensificado desde esta semana las capturas dentro de la zona infectada, donde se ha alcanzado el máximo de piezas capturadas desde el inicio del operativo, en un dispositivo que incluye trampas, jaulas de captura colectiva y 320 kilómetros de cierres perimetrales. El despliegue cuenta con 2.573 efectivos entre agentes rurales, cuerpos policiales, equipos especializados y voluntarios, a los que se suman nuevos recursos tras un encargo de emergencia de siete millones de euros a la empresa pública Tragsa.
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