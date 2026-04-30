Un fallo técnico en el Ibex 35 muestra una caída del 6% que no afecta a la cotización de los valores

Jornada confusa en bolsa. El parqué madrileño ha amanecido este jueves teñido de rojo —con una caída del 6%— por un fallo bursátil en la cotización del índice, según ha podido comprobar EL PERIÓDICO. Fuentes del mercado apuntan a un "error en la información de los datos que solo afecta al indicador" y aseguran que los valores cotizan con normalidad y reflejan correctamente sus precios.

El resto del Viejo Continente también ha amanecido en rojo, si bien en su caso las caídas no responden a errores de cálculo esta mañana. Las fuertes caídas en Europa se producen después de que el petróleo escalara hasta los 125 dólares, máximos desde 2022, ante el riesgo de un parón más prolongado en el estrecho de Ormuz provocado por una escalada en el conflicto.

Los temores a nuevos cuellos de botella en el mercado energético global y el miedo a una inminente subida de tipos —en vísperas de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) este jueves— han sembrado nerviosismo en el selectivo español a las puertas del puente de mayo. Este pesimismo ha eclipsado la avalancha de resultados empresariales presentados por la gran banca española este jueves, entre ellos el BBVA, CaixaBank e el líder de defensa, Indra.

El avance del crudo se produce en un contexto de tensión geopolítica, después de que hayan trascendido informaciones sobre la posibilidad de que Estados Unidos estudie distintas opciones para intervenir en Irán. En las primeras horas de la sesión, el barril de Brent, de referencia en Europa, cotizaba en torno a los 122,2 dólares, tras subir un 3,5% y alcanzar su nivel más alto en cuatro años.

Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se negociaba alrededor de los 108,4 dólares, con un avance del 1,4%.

Los inversores también estarán pendientes este jueves de las reuniones del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra. La cita del BCE será la última de Luis de Guindos como vicepresidente de la institución, ya que su mandato expira el próximo 31 de mayo y el Consejo de Gobierno no volverá a reunirse para decidir sobre política monetaria hasta el 11 de junio.

En el ámbito macroeconómico, se ha conocido que la economía española creció un 0,6% en el primer trimestre del año, dos décimas menos que en el trimestre anterior. El avance estuvo apoyado principalmente en la demanda interna, que aportó cuatro décimas al crecimiento, frente a las dos décimas procedentes del sector exterior.

La jornada también está condicionada por la presentación de resultados corporativos. BBVA comunicó que obtuvo un beneficio neto atribuido de 2.989 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 10,8% más que en el mismo periodo del año anterior.

Repsol, por su parte, registró un beneficio neto de 929 millones de euros entre enero y marzo, lo que supone un incremento del 154% respecto a los 366 millones del primer trimestre de 2025. La compañía explicó esta evolución por un efecto patrimonial positivo de 593 millones de euros derivado de la revalorización de sus inventarios, en un entorno de subida del precio del crudo y de los productos petrolíferos tras el conflicto en Oriente Próximo.

También ha presentado cuentas Indra, que obtuvo un beneficio neto de 76 millones de euros en el primer trimestre, un 28,4% más que los 59 millones del mismo periodo de 2025. La compañía celebra este jueves su conferencia con inversores.

A su vez, CaixaBank informó de que cerró el primer trimestre con un beneficio de 1.572 millones de euros, un 7% más interanual. FCC obtuvo un resultado neto atribuido de 65,8 millones de euros, un 11,9% más, gracias, según la compañía, a la buena contribución de todas sus áreas de negocio y a la evolución del tipo de cambio del euro frente a distintas divisas.

En los primeros compases de la sesión, entre los valores que lograban mantenerse en positivo destacaba Repsol, con una subida del 0,8%, por delante de Telefónica (+0,4%) y Endesa (+0,3%). En el lado contrario, Santander caía un 3,8% y ArcelorMittal cedía un 3,4%.

El resto de las principales Bolsas europeas también abría en negativo. Fráncfort retrocedía un 0,9%, Milán un 1,4%, París un 1,2% y Londres un 0,02%.

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En el mercado de divisas, el euro perdía terreno frente al dólar y se cambiaba por 1,1668 dólares, mientras que el interés exigido al bono español a diez años subía hasta el 3,597%.