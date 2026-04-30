El Gobierno concede el carnet gratuito en ocio, viajes y más a los nacidos antes de 1961: la tarjeta especial para ahorrar cientos de euros
Con el carnet de pensionista puedes acceder a numerosos descuentos y ventajas
Los nacidos en 1960 este año y que cumplan con todos los años de cotización, están de enhorauena, ya que por fin se jubilan.
Este 2026 sigue aumentando de forma progresiva la edad a la que los trabajadores tendrán derecho a jubilarse con el 100% de la pensión, según establece la reforma de las pensiones de 2013 en la que sube progresivamente la edad legal de jubilación desde los 65 a los 67 años hasta 2027.
Por ello, este año la edad de jubilación será de 66 años y 10 meses cumplidos para quienes acrediten menos de 38 años y tres meses de cotización (en 2025 se exigen 66 años y 8 meses cumplidos para poder jubilarse con menos de 38 años y 3 meses cotizados).
Si eres uno de los afortunados que por fin te vas a jubilar quizás no conozcas el carnet de jubilación o carnet de pensionista. Este es un certificado que puedes sacar a través de la seguridad social que te da muchas ventajas y descuentos por ser pensionista.
El “carnet de pensionista o jubilado”, también conocido como tarjeta de pensionista, es un certificado que emite el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para justificar la condición de pensionista y acredita que estás percibiendo una pensión de jubilación y te permite ver en todo momento un resumen de tus prestaciones. Es gratuito y se puede sacar de manera fácil desde la sede electrónica de la seguridad social. Con el carnet de pensionista puedes acceder a numerosos descuentos y ventajas. Por ejemplo: el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) tiene un amplio programa en paquetes turísticos subvencionados con una gran variedad. Además, muchas agencias de viaje del sector privado también cuentan con descuentos para mayores en una gran variedad de destinos, tanto nacionales como internacionales. Empresas de transporte como Alsa también ofrecen descuentos a pensionistas de hasta el 40% en la compra de billetes y abonos.
Iberia es otra de las empresas que ofrece descuentos. Otros servicios en los que el carnet de jubilación te ofrece descuentos y ventajas son gimnasios y centros deportivos. Y también en la oferta de ocio: museos, conciertos, salas de exposiciones, etc.
Puedes conseguirlo dentro de la web de la seguridad social, el trámite se llama ‘certificado individualizado de prestaciones'.
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