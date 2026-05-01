Consecuencias de la guerra
¿Qué hacer si anulan mi vuelo? Guía de derechos de los viajeros
Las aerolíneas han empezado a eliminar los vuelos menos rentables de su programación por la subida del precio del queroseno
Las aerolíneas europeas han empezado a anunciar cancelaciones puntuales para adaptar su programación de los próximos meses y tener mayores eficiencias por la subida de precios del queroseno. La empresa especializada en la presentación de quejas, AirHelp, afirma que todavía no se ha notado un aumento de las reclamaciones por este motivo. Eso sí, desde que empezó la guerra de Irán, el 28 de febrero, el 34% de los pasajeros que salían de España han sufrido alguna interrupción en su vuelo. El 17% de esa cantidad fueron cancelaciones.
"En caso de cancelación, los pasajeros siempre tienen derecho a elegir entre un reembolso íntegro del billete o un transporte alternativo hasta su destino final, que tiene que facilitar la aerolínea. Además, si la cancelación se produce menos de 14 días antes del vuelo, debe haber una compensación económica en función de la distancia del vuelo", explica el portavoz de AirHelp España, Egoitz Larrea.
El único caso en el que no habría derecho a compensación es si el motivo de eliminar el vuelo se debe a circunstancias extraordinarias (mal tiempo, huelgas de terceros, riesgos de seguridad, problemas inesperados con la navegación aérea, etc.), pero no es el caso. El comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, aclaró hace unas semanas que el aumento de los precios del combustible "no se considera circunstancia extraordinaria", mientras que las interrupciones causadas por la escasez de combustible sí lo son.
El importe de la compensación varía en función de la distancia del vuelo, según el Reglamento de la Comisión Europea 261/2004. En aquellos trayectos de hasta 1.500 kilómetros, como Madrid-Barcelona, asciende a 250 euros. En conexiones de entre 1.500 y 3.500 kilómetros, como podría ser un vuelo Madrid-Berlín, la compensación es de 400 euros, mientras que alcanza los 600 euros de máximo en vuelos de larga distancia (más de 3.500 kilómetros), como un Madrid-Nueva York.
"No hay una fecha precisa, puede ser de dos semanas hasta lo que decida la aerolínea. Además, cada mercado tiene un proceso legal distinto porque en algunos sitios el procedimiento llega hasta los dos años, pero en Polonia puede durar hasta 4 años", explica Egoitz Larrea, que anima a los usuarios ante cualquier duda, reclamar.
Según FACUA, esta comisión es "ilegal". De hecho, la organización ha solicitado a la Dirección General de Consumo abrir una investigación a la compañía de bajo coste al considerar que se trata de una "cláusula abusiva, contraria a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, porque impide al consumidor conocer con certeza el precio final del billete en el momento de la compra, dificulta comparar ofertas de otras aerolíneas y no hay manera de acreditar que ese extra se corresponde realmente con el combustible de ese vuelo".
Además, FACUA cuestiona la promesa de devolver el dinero si baja el precio del petróleo porque la compañía puede retirar el sistema cuando deje de considerar “extraordinaria” la situación energética.
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