Resultados
Estée Lauder gana 298 millones de dólares hasta el tercer trimestre, en plena fusión con Puig
La empresa facturó 11.422 millones de dólares, un 5% más
EP
Estée Lauder, la compañía estadounidense que negocia su fusión con Puig, gana 298 millones de dólares hasta su tercer trimestre fiscal 2024-2025 (unos 253 millones de euros), frente a las pérdidas de 587 millones de dólares (unos 499 millones de euros) del mismo periodo del ejercicio anterior.
Asimismo, la empresa facturó 11.422 millones de dólares (9.702 millones de euros), un 5% más.
En comparación con el anterior trimestre, la compañía recortó su beneficio neto un 44%, hasta los 89 millones de dólares (75,5 millones de euros), debido a las interrupciones en las operaciones derivadas del conflicto en Oriente Medio.
Sobre la posible operación con Puig, el recientemente nombrado consejero delegado de la compañía de cosmética, José Manuel Albesa, reiteró durante una conversación con analistas este miércoles que, a pesar de que las conversaciones para una posible fusión con Estée Lauder continúan, aún no hay "una decisión final" respecto a la operación.
Actualiza su plan de reestructuración hasta 10.000 despidos
La compañía ha actualizado su plan de reestructuración y estima una reducción neta final de entre 9.000 y 10.000 puestos de trabajo, un aumento con respecto a su estimación previa de 5.800 y 7.000, principalmente por la reducción de personal de demostración en tiendas menos productivas.
Asimismo, The Estée Lauder ha anunciado el pago de un dividendo trimestral de 0,35 dólares por acción para sus títulos de clase A y B, que abonará en efectivo el 15 de junio de 2026 a los accionistas registrados al cierre del 29 de mayo de 2026.
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