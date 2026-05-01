Miles de manifestantes reclaman subidas salariales y “frenar a la ultraderecha” en la marcha del 1 de mayo en Gijón

Miles de manifestantes han recorrido este Primero de Mayo el centro de Gijón en una marcha organizada por CC OO y UGT en la que sus dirigentes han reivindicado subidas salariales, el “freno a la ultraderecha española, que es el caballo de Troya de Trump” y la denuncia a “los perros del capital que nos roban nuestros salarios y los vampiros de lo público”.

En su discurso en el Paseo de Begoña, los líderes sindicales se han referido a asuntos asturianos como el peaje del Huerna, que han calificado como “una estafa en la que unos pocos ganan 50 millones de euros al año”.

“La mejor manera de frenar a la ultraderecha es avanzar en derechos y en igualdad y eso se hace subiendo los salarios, reduciendo la jornada del tiempo de trabajo y garantizando la seguridad de los trabajadores en las empresas”, ha dicho José Manuel Zapico, secretario general de Comisiones Obreras (CC OO). Desde el sindicato exigen que los responsables empresariales del accidente de Cerredo “entren en la cárcel cuanto antes” y los responsables políticos “vayan al paro”.

Por su parte, Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, recalca la necesidad de "decir no a la actitud que está teniendo la derecha en el Parlamento bloqueando las principales leyes de industria, salud laboral o vivienda, que es un derecho, no un negocio”.

Tope a los precios

La exigencia al gobierno central es clara: "hay que poner tope los precios de los combustibles, de los alimentos, de la vivienda… Hay que estar al lado de la gente que trabaja y no llega a final de mes”, argumenta Zapico. Por su parte, al gobierno del Principado le pide medidas para paliar la subida de los precios y poner en marcha medidas planteadas por el sindicato, como la bajada del transporte público cuando la gasolina supere los dos euros.

Por su parte, desde UGT, le piden al gobierno de España que cese el "desprecio" a Asturias. “Ni peaje del Huerna, ni plan de Hunosa o una solución para los accesos a El Musel”, lamenta Lanero.

Ángel González

Los sindicatos han tomado las calles bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia', para reivindicarla mejora en el acceso a la vivienda y de los salarios, así como para trasladar su 'No' a la guerra ante los afanes "imperialistas" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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La movilización comenzó a las 12.00 horas de la Plaza de Toros y ha transcurrido por las calles de la ciudad para finalizar en el Paseo de Begoña.