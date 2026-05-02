El nuevo negocio del chef José Andrés en Nueva York: bocadillos de jamón, tablas de ibéricos y quesos de la tierrina

El Museo del Jamón arranca su internacionalización con su desembarco en Estados Unidos con la apertura un espacio dentro del Mercado Little Spain, el espacio gastronómico impulsado por el chef José Andrés en Hudson Yards, según informa la enseña.

En concreto, la firma madrileña ya anunció a finales del pasado año el inicio de una nueva etapa de la mano de los hermanos Muñoz Sánchez, tercera generación, tras realizar una inversión de más de tres millones de euros, mientras que trabaja para llevar sus icónicos bocadillos de jamón a mercados internacionales.

En este contexto, Museo del Jamón llega a Nueva York de la mano del chef José Andrés, quien durante años ha impulsado la cultura culinaria española en Estados Unidos y ha desempeñado un papel fundamental en la introducción del jamón ibérico en el mercado americano.

En este espacio en Little Spain, Museo del Jamón propone un pequeño viaje de sabores típicos españoles donde no faltan sus icónicos bocadillos y tapas elaboradas con jamón y productos ibéricos, así como una selección de embutidos ibéricos como chorizo, salchichón y lomo y tablas de quesos españoles cuidadosamente seleccionados por los charcuteros.

El consejero delegado del Museo del Jamón, Luis Alfonso Muñoz, ha celebrado esta apertura y el inicio de la internacionalización de la marca. "Para nosotros supone un pequeño gran paso: el de una empresa familiar que hoy empieza a escribir su historia también fuera de nuestras fronteras", ha señalado.

Hace unos meses, la enseña avanzó la inversión de más de tres millones de euros en la reestructuración corporativa, digitalización, modernización y consolidación de la marca para acelerar su expansión tanto a nivel nacional como internacional.

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El Museo del Jamón, uno de los símbolos de la gastronomía madrileña y referente del jamón en España, cerró el pasado ejercicio con una facturación cercana a los 30 millones de euros entre todos sus siete locales.