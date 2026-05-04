Se confirma la ayuda para poder contratar empleadas del hogar a familias con niños menores de 12 años: supera los 3.000 euros

En el mundo en el que vivimos en el que los horarios de trabajo muchas veces varían y no permiten adaptarnos al cuidado de los pequeños de la casa o de familiares, es necesario contar con una ayuda externa en nuestro hogar. Sin embargo, también es complicado que el sueldo nos alcance para el mantenimiento de la casa, facturas, cesta de la compra y contar con una empleada del hogar.

Para ayudar a conseguir este tipo de contratación, la Comunidad de Madrid cuenta con subvenciones por contratar a personas empleadas de hogar: "Subvención para financiar los costes laborales derivados de la relación laboral con la persona empleada de hogar. . Esta subvención se enmarca en el programa de incentivos a la contratación de personas empleadas de hogar para la conciliación de la vida familiar y laboral.

Las personas destinatarias de estas subvenciones es la "persona titular del hogar familiar, ya lo sea efectivamente o como simple titular del domicilio o lugar de residencia en el que se prestan los servicios domésticos, que contrata a una persona empleada de hogar para el cuidado de: Hijos menores de 12 años, o en su caso, menores de 18 años con discapacidad, ya lo sean por naturaleza o adopción o régimen de tutela o acogimiento familiar. Otros familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, con discapacidad igual o superior al 50 por ciento o en situación de dependencia".

Tal y como explican desde la Comunidad de Madrid, en el supuesto de contratación de la persona empleada de hogar para el cuidado de hijos menores de 12 años o menores de 18 con discapacidad, la persona o personas progenitoras deben ejercer una actividad retribuida por cuenta propia o ajena con una jornada a tiempo completo durante el período subvencionable.

Esta medida, que puede alcanzar los 4.000 euros, introduce, eso sí, un requisito clave: el nivel de ingresos por miembro de la unidad familiar. La renta per cápita de la unidad familiar no puede ser igual o superior al límite de 30.000 euros.