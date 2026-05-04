Se confirma la ayuda para poder contratar empleadas del hogar a familias con niños menores de 12 años: supera los 3.000 euros
Un requisito clave es el nivel de ingresos por miembro de la unidad familiar.
En el mundo en el que vivimos en el que los horarios de trabajo muchas veces varían y no permiten adaptarnos al cuidado de los pequeños de la casa o de familiares, es necesario contar con una ayuda externa en nuestro hogar. Sin embargo, también es complicado que el sueldo nos alcance para el mantenimiento de la casa, facturas, cesta de la compra y contar con una empleada del hogar.
Para ayudar a conseguir este tipo de contratación, la Comunidad de Madrid cuenta con subvenciones por contratar a personas empleadas de hogar: "Subvención para financiar los costes laborales derivados de la relación laboral con la persona empleada de hogar. . Esta subvención se enmarca en el programa de incentivos a la contratación de personas empleadas de hogar para la conciliación de la vida familiar y laboral.
Las personas destinatarias de estas subvenciones es la "persona titular del hogar familiar, ya lo sea efectivamente o como simple titular del domicilio o lugar de residencia en el que se prestan los servicios domésticos, que contrata a una persona empleada de hogar para el cuidado de: Hijos menores de 12 años, o en su caso, menores de 18 años con discapacidad, ya lo sean por naturaleza o adopción o régimen de tutela o acogimiento familiar. Otros familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, con discapacidad igual o superior al 50 por ciento o en situación de dependencia".
Tal y como explican desde la Comunidad de Madrid, en el supuesto de contratación de la persona empleada de hogar para el cuidado de hijos menores de 12 años o menores de 18 con discapacidad, la persona o personas progenitoras deben ejercer una actividad retribuida por cuenta propia o ajena con una jornada a tiempo completo durante el período subvencionable.
Esta medida, que puede alcanzar los 4.000 euros, introduce, eso sí, un requisito clave: el nivel de ingresos por miembro de la unidad familiar. La renta per cápita de la unidad familiar no puede ser igual o superior al límite de 30.000 euros.
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