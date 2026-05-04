La banca lidera la 'tormenta de dividendos' que llega al Ibex en mayo: un festín de 5.000 millones

El calendario cambia de página, pero los pagos del Ibex 35 no frenan. El puente de mayo también coincide con una avalancha de dividendos dentro de la Bolsa española: corre el reloj para cobrar los 5.000 millones de euros en cupones dentro del selectivo en este mes de mayo. Los protagonistas en los próximos días son Inditex (con un pago este mismo 4 de mayo) o el Banco Santander (5 de mayo).

Inditex

El textil gallego abonará un pago de 0,8750 euros por título a aquellos inversores que disponen de acciones con derecho a dividendo, equivalente a un desembolso total de 2.727 millones de euros. Las últimas cuentas presentadas por la compañía con sede en Arteixo no dejan lugar a dudas: Inditex está en su mejor momento.

La compañía ganó 6.220 millones de euros en el ejercicio fiscal 2025-2026, lo que supuso un incremento del 6% respecto al año anterior y un récord histórico de beneficios. Como reacción a estas cuentas, el conglomerado gallego aprobó en junta de accionistas un dividendo total de 1,75 euros brutos por acción. Este se dividirá en dos tramos, y el primero de ellos, de 0,875 euros por título, se pagará este 4 de mayo, mientras que la siguiente parte se abonará el próximo 2 de noviembre.

La inestabilidad geopolítica que sacude en la actualidad al mundo no parece estar haciendo mella en las operaciones de Inditex. Pese a la guerra entre EEUU, Israel e Irán, que acumula ya más de dos meses de duración y ha llevado los precios de la energía a cotas no vistas desde la guerra de Ucrania, Inditex parece convencida de poder sortear cualquier obstáculo. "Seguimos monitorizando el conflicto, y tratando de garantizar la seguridad de nuestros clientes y colaboradores", apuntó el CEO de Inditex, Óscar García Maceiras, en su presentación de resultados.

El fundador y principal accionista de Inditex, Amancio Ortega, se llevará un pago multimillonario de 3.234 millones de euros en concepto de dividendos este 4 de mayo, lo que supone un incremento del 4,2% con respecto al año pasado, cuando ingresó un importe total de 3.104 millones de euros.

Santander

En el caso del banco cántabro, los inversores recibirán este martes un cheque de 0,1250 euros brutos por título dentro de ese desembolso total de 1.836 millones de euros. Ojo, para poder recibir este pago del Santander, tendría que disponer de títulos del banco en su cartera desde el 29 de abril. El Santander optó por no modificar su política de remuneración este año, aunque prevé aumentar el dividendo efectivo de un 25% al 30%.

La entidad presidida por Ana Botín desveló la pasada semana sus cuentas correspondientes al último trimestre fiscal. El Santander ha arrancado el año con un beneficio neto de 5.455 millones de euros, lo que supone un aumento del 60,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata de un impulso alcanzado, en gran medida, por la plusvalía de 1.895 millones generada por la venta de Santander Bank Polska, su negocio en Polonia, aunque si se elimina este efecto extraordinario, el banco mantiene igualmente un ritmo sólido, donde el beneficio de las operaciones continuadas se situó en 3.779 millones, un 12,3% más.

Al dividendo que ya anunciaron para mayo, que eleva un 17% el beneficio por acción, se suma un programa de recompra de acciones de hasta 5.000 millones de euros. En conjunto, la remuneración al accionista ronda los 7.100 millones, aproximadamente el 50% del beneficio.

Mapfre

Aunque mayo suele conllevar un parón en el calendario bursátil tras la ola de pagos presentados por la gran banca en abril, cotizadas como la aseguradora Mapfre (28 de mayo), pagarán a sus accionistas más adelante en el mes. La aseguradora tiene previsto repartir un importe total de 556 millones a sus inversores, un pago que llegará a finales del mes.

Lo cierto es que al compañía cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto de 310,9 millones de euros, un 12,7% más que en el mismo periodo del año anterior. De esta forma, consolida la senda de crecimiento conquistada en 2025, cuando batió todos sus récords superando por primera vez en su historia la barrera de los 1.000 millones de beneficio neto.

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Más allá del Ibex

La siderúrgica ArcelorMittal dará la bienvenida a la temporada estival en junio con un pago el próximo 10 de junio, con un cheque de 0,1500 euros por acción. Más allá del Ibex 35, Coca-Cola Europacific Partners pagará este 27 de mayo un dividendo de 0,8200 euros por acción.