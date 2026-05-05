Alas, la primera socimi de beneficio limitado, prepara un fondo para comprar 1.300 viviendas de la mano del ICO

Alas Vivienda Asequible prepara el lanzamiento de su segundo fondo de inversión especializado en la compra de viviendas en alquiler asequible con el foco puesto, por un lado, en obtener rentabilidad económica y, por el otro, un retorno social. La gestora aspira a captar de forma inicial en el mercado alrededor de 68 millones de euros —la mitad serán aportados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO)— y movilizar una inversión total cercana a los 200 millones de euros en la adquisición de 1.280 inmuebles construidos sobre suelos públicos en diferentes licitaciones de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

La gestora liderada por Alejandra Mora y Manel Salas, consejero delegado de la promotora catalana Grupo Salas, fue la primera en España en constituirse como Sociedad de Beneficio e Interés Común (SBIC), incluyendo en sus estatutos un compromiso explícito con la generación de impacto positivo social y ambiental sin desligarse del lucro económico. El primer fondo de Alas Vivienda Asequible captó 7 millones de euros entre los socios fundadores, que se destinaron a comprar un lote de 650 viviendas repartidas en 10 edificios, tres de ellos en Madrid —del Plan Vive—, y siete en Cataluña (Martorell, Terrassa, Olesa de Montserrat, Barcelona y Mataró). Todas las promociones están levantadas sobre suelos públicos en formato concesional o de derecho de superficie y han recibido un préstamo de 11 millones de euros del Fondo de Impacto Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Ahora, Alas Vivienda Asequible prepara ya su segundo fondo, que se ha acuñado como Alas I Invest y tendrá un formato 'evergreen', que en el argot significa que podrá y creciendo a medida que vaya captando más capital. Este vehículo cuenta con un compromiso del ICO de invertir hasta 68 millones de euros, siempre y cuando la gestora capte la misma cuantía en el sector privado. El objetivo inicial del vehículo es contar un capital de 67 millones, de los cuales 33 millones serán aportados por el banco público —con cargo al programa de garantías InvestEU de la Comisión Europea— y 34 millones por inversores privados, de los cuales ya están levantados 10 millones y pendientes de ello otros 24 millones, que deberán estar en los próximos meses.

En una segunda fase, el equipo de Mora y Salas aspira a captar otros 71 millones, de los cuales 35 millones serían aportados por el ICO siempre y cuando entre en el fondo compromisos de privados por valor de 36 millones. Con el dinero de la primera, Alas I Invest comprará 1.280 viviendas repartidas en 15 edificios procedentes de licitaciones de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que han sido promovidas por la Fundación Salas. Con la segunda parte del capital no está decido todavía que se comprará, pero serán bloques de alquiler asequible existentes o de nueva construcción en licitaciones públicas.

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Retorno económico y social

Alas Vivienda Asequible está centrada en ofrecer un retorno financiero a sus inversores, que aspira a situarse en el 12% anualizado (TIR), lo que se conoce como doble dígito, y una rentabilidad social medible. En este segundo punto, los fondos de la gestora aspiran a ser tenedores de vivienda en alquiler asequible a largo plazo con el foco puesto en que los inquilinos no destinen más de lo recomendable a su renta y puedan ahorrar, aumentar la natalidad o invertir en formación. "Estamos hablando y en negociaciones avanzadas principalmente con fondos de impacto, 'family offices' e inversores privados. Nuestro objetivo es que puedan invertir con nosotros y obtener liquidez entre el año siete y el diez con la entrada de deuda 'barata' una vez el portfolio de viviendas esté estabilizado", explica Alejandra Mora, socia fundadora de la gestora.