Atención a las madres: la casilla que ya pueden marcar en la declaración de la Renta y que devuelve 1.200 euros

La Agencia Tributaria comenzará a asistir, a partir del miércoles 6 de mayo, a los contribuyentes para la atención telefónica de la declaración de la Renta correspondiente al año 2025, aunque los ciudadanos ya pueden pedir desde el pasado 29 de abril cita previa para el plan 'Le Llamamos'.

Además de la atención telefónica para la confección y presentación de declaraciones (plan 'Le Llamamos'), la Agencia Tributaria pondrá en marcha el 6 de mayo el plan especial de asistencia en pequeños municipios, también con solicitud de cita desde el 29 de abril.

La Agencia Tributaria solo llamará en relación con la Campaña de la Renta si el contribuyente ha solicitado una cita a través de cualquiera de los canales disponibles para ello. Cuando la Agencia Tributaria llame, lo hará exclusivamente a través de este número de teléfono: 913335333. Por ello, se recomienda a los contribuyentes que incorporen este número de teléfono a sus agendas para identificar las llamadas de la Agencia Tributaria.

"No atiendas llamadas de otros números de teléfono, llamadas ocultas o mensajes en aplicaciones móviles de mensajería como WhatsApp, Telegram, etc., que se identifiquen como de la Agencia Tributaria en relación con la Campaña de la Renta", ha instado la Administración en una nota reciente. En caso de recibir llamadas desde números de teléfono diferentes a los indicados, la Agencia Tributaria agradece la colaboración ciudadana informando a través de los canales habilitados en Agencia Tributaria.

En la Campaña de la Renta de 2025 estarán obligados a presentar declaración los contribuyentes que hayan obtenido rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un pagador o de 15.876 euros de dos o más pagadores.

También estarán obligadas a declarar todas aquellas personas físicas que, en cualquier momento del período impositivo, hubieran estado de alta, como trabajadores por cuenta propia, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

También estarán obligados a presentar declaración por este Impuesto las personas titulares del ingreso mínimo vital y las personas integrantes de la unidad de convivencia.

Cabe recordar que existen deducciones que muchos contribuyentes olvidan que existen y que le puede supone una jugosa devolución. Se trata de la casilla 611, designada a consignar la deducción por maternidad para madres trabajadoras con hijos menores de tres años. Como explican expertos de Abanca, tras la reforma de la Ley 31/2022 ya mencionada, la deducción por maternidad (hasta 1.200 euros anuales por hijos menores de 3 años) ya no es exclusiva de las madres trabajadoras. En este 2026 también tienen derecho las madres que perciban prestación contributiva o subsidio por desempleo; madres dadas de alta en la Seguridad Social (mínimo 30 días cotizados tras el nacimiento). Si el hijo cumple tres años en 2025, la deducción se aplica solo hasta el mes del cumpleaños (inclusive).