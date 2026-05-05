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El Gobierno aprueba la oferta de empleo público de este año: 27.232 plazas para la AGE

El Ejecutivo iguala el número de plazas sacadas a oposición el año pasado y refuerza especialmente los perfiles digitales

El ministro Óscar López participa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El ministro Óscar López participa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / José Luis Roca

Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona

El Gobierno ha aprobado este martes en su Consejo de Ministros la oferta de empleo público (OEP) del año 2026, que sacará un total de 27.232 plazas para la Administración General del Estado (AGE), entre funcionarios y personal laboral. Si se suman fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las plazas ascienden a 37.017. Unos números prácticamente idénticos a los ofertados y que dejarán un saldo, una vez descontado el personal que se jubilará este año, de 6.200 ocupados más en la administración estatal, según ha explicado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.

"Es una oferta diferente. Tiene una gran prioridad, que es la digitalización y el uso de la inteligencia artificial para mejorar los servicios que ofrecemos al ciudadano", ha explicado López. La OEP incluirá 1.700 plazas para profesionales TIC, un 42% más que el anterior, y por primera vez habrá la historia plazas de IA, ciberseguridad, científicos de dato. El titular de Función Pública también ha explicado que el conjunto de plazas requerirán de una formación obligatoria en IA, para adaptar los procesos administrativos a los canales digitales. "Vamos a transformar empleos, no a destruir empleos", ha insistido el ministro.

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Evolución de las plazas públicas ofertadas

La OEP sale adelante sin el apoyo de los sindicatos mayoritarios en la Función Pública, Csif, CCOO y UGT. Hasta la semana pasada las centrales estuvieron negociando con el Gobierno, que tiene la obligación de consultarles pero no de acordar con ellos. De hecho, en los últimos años ha sido habitual que parte o incluso todos los sindicatos se opusieran a las distintas OEP. El rechazo este año ha sido frontal debido a que desde el Estado no les han dado el detalle concreto ni la cifra global de plazas que ha desvelado este mismo martes el ministro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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