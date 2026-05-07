Meroil factura un 6% más en 2025 a pesar del fraude en el sector de los carburantes

Meroil, la primera compañía operadora independiente del sector petrolífero en España, facturó 700 millones de euros en 2025, un 6% más que un año antes, a pesar del fraude de los carburantes que todavía persigue al sector. “Hay varios operadores al por mayor que se mueven con un volumen de precios extrañamente anómalos en el día a día”, explica el director general de la empresa, Miguel Payá, en declaraciones a El Periódico.

Si bien el Gobierno atajó el problema del fraude en el IVA del combustible, hay operadores que siguen haciendo trampas con la adición de biocombustibles y la elusión “sistemática” de la tasa medioambiental, que grava a las compañías en función de los litros de carburante vendidos dos años antes. “El mecanismo de control no funciona en España”, advierte Payá.

Según explica el directivo, los operadores petrolíferos están obligados a utilizar entre un 12% y un 14% de biocombustibles (que son más caros que su alternativa fósil) en todos los productos que venden, pero hay una serie de compañías que no lo incluyen en sus mezclas, por lo que pueden hacer ofertas más competitivas. Con todo, Meroil obtuvo en 2025 un resultado antes de impuestos de 27,4 millones de euros, un 35% más que en 2024.

Expansión internacional

Además de la venta de productos petrolíferos al por mayor y de su red de 152 estaciones de servicio, que aspira a ampliar en "nuevas localizaciones estratégicas", otra de las grandes áreas de actividad de Meroil es el negocio logístico, que se basa en almacenar gasolinas, gasóleos y otros productos en tanques que alquila a 'traders' u otros operadores para introducir después en el mercado interior o reexportar a otros países.

La compañía cuenta con terminales logísticas en Barcelona, Valencia, Cartagena, Córdoba, Sevilla, Huelva, Vigo, Coruña, Bilbao, Zaragoza y Madrid y aspira a reproducir esa experiencia fuera de España, con el foco puesto en Sudamérica, Centroamérica y en Europa. “Igual que construimos una terminal grande e hicimos logística aquí hay posibilidades de replicar el negocio fuera”, afirma Payá.

Resultado histórico en Meroil Tank

El buque insignia de su negocio logístico es la terminal del Puerto de Barcelona. Apreciable a simple vista por sus enormes tanques al aterrizar en el aeropuerto de la ciudad, la terminal catalana es el mayor complejo de almacenamiento de combustibles de todo el litoral mediterráneo, con un millón de metros cúbicos de capacidad, de los cuales un tercio corresponde a su filial Meroil Tank y el resto a Meroil.

Meroil Tank es una sociedad participada al 50% por Meroil y el gigante internacional de materias primas Trafigura desde 2024, después de la salida Litasco (división comercial de la rusa Lukoil) por la guerra de Ucrania. Esta filial consiguió en 2025 su “mejor resultado histórico” gracias a un “fuerte desarrollo en las líneas de 'trading' y logística nacional e internacional con todos los productos derivados (gasolinas, gasóleos, combustibles de aviación JET A1, fuel marino y biocombustibles)”, según la compañía.

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Entrada en renovables

Meroil acaba de añadir una nueva rama de operación a sus actividades, las energías renovables, con el desarrollo de un parque solar fotovoltaico de 18,7 megavatios (MW) en Manresa con el objetivo de “diversificar su negocio y explorar el potencial del mundo de las renovables”, según Payá. El proyecto, que estaba en tramitación desde 2020, comenzó su construcción este año. Por el momento, la compañía planea explotarlo directamente y no contempla venderlo.