EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS
Florentino Pérez celebra los resultados, posición financiera y rentabilidad en bolsa de ACS
El presidente de la constructora ha señalado que ACS ha multiplicado 54 veces su valor en los últimos 26 años
Florentino Pérez, presidente y máximo accionista de ACS, ha celebrado durante la junta de accionistas del grupo constructor los resultados obtenidos durante el último año, los proyectos adjudicados, la posición financiera de la compañía y, sobre todo, el retorno obtenido para el accionista. "Aquel accionista que invirtió en ACS el 31 de diciembre de 2000 y ha reinvertido los dividendos recibidos durante todos estos años ha multiplicado por 54 toda su inversión", desarrolló el directivo.
En esta línea, Pérez apuntó que el pasado año la rentabilidad total en bolsa de la constructora fue del 81,6% teniendo en cuenta la evolución bursátil y los dividendos distribuidos, y, en 2026, supera ya el 63%. "Son cifras excepcionales, que nos sitúan entre las compañías de infraestructuras con mejor comportamiento a nivel mundial. Si ampliamos la mirada, en los últimos cinco años, el retorno medio anual ha alcanzado el 46% y, en lo que llevamos de siglo, la rentabilidad media anual ha sido superior al 17%", añadió el también presidente del Real Madrid.
En este sentido, el presidente de ACS ha comunicado la intención de elevar este ejercicio el dividendo a repartir un 20%, hasta los 2,4 euros por acción, unido a la política activa de recompra y amortización de acciones propias: "Mi compromiso personal y el de todo el Consejo de Administración es seguir haciendo de ACS una inversión segura y rentable para nuestros accionistas".
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