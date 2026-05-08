El Gobierno aprueba pagar a los trabajadores despedidos antes de la jubilación: es oficial

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Los trabajadores mayores de 55 años han registrado por primera vez en España una tasa de paro superior a la del grupo de 25 a 54 años

Una persona pasa por delante de una Oficina de Empleo

Una persona pasa por delante de una Oficina de Empleo / Marta Fernández - Europa Press / Europa Press

Diego Vega

Quedarse en el paro es, en la vida laboral, el mayor drama para el trabajador. Pero más aún si le quedaban pocos años para poder jubilarse. Buscar trabajo a cierta edad y conseguir los años cotizados necesarios para jubilarse (en 2026, la edad legal de jubilación ordinaria en España se sitúa en 66 años y 10 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses. Si se han cotizado 38 años y 3 meses o más, es posible jubilarse a los 65 años con el 100% de la pensión) resulta una complicación para muchos parados.

Los trabajadores mayores de 55 años han registrado por primera vez en España una tasa de paro superior a la del grupo de 25 a 54 años, al situarse en el 9,8% en 2025 frente al 9,4% de la cohorte intermedia, según un informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) sobre la calidad del empleo de la población mayor, elaborado a partir de microdatos de la EPA del INE.

Este empeoramiento rompe una tendencia histórica en la que los sénior presentaban menos desempleo que el resto de trabajadores y revela un deterioro relativo "muy sustancial" en las últimas décadas. El estudio distingue entre quienes han logrado mantener una trayectoria laboral continuada y quienes pierden su empleo a partir de los 55 años, acceden por primera vez al mercado laboral o retornan tras un periodo de inactividad, siendo estos últimos los que concentran la mayor precariedad. La duración del desempleo también evidencia la desventaja de los sénior, ya que el 57,9% de los parados de 55 o más años son de larga duración, frente al 36,1% en el grupo de 25 a 54 años y al 17,8% entre los jóvenes de 16 a 24 años.

Para proteger a los trabajadores que han perdido su puesto con la jubilación a la vuelta de la esquina la Comunidad de Madrid ha activado nuevas ayudas para proteger a estos ciudadanos. El sistema de financiación de estas ayudas es compartido entre la empresa y la Administración regional. Según el esquema previsto, la empresa solicitante asume el 60% del coste de la ayuda, mientras que el 40% restante corre a cargo de la Comunidad de Madrid.

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Esta fórmula pretende implicar a las compañías en la protección de los trabajadores afectados por procesos de reestructuración, al mismo tiempo que permite a la Administración ofrecer una cobertura económica en situaciones de especial vulnerabilidad laboral.

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