Hacienda lo confirma: el reingreso de 900 euros de media que van a percibir trabajadores con ingresos entre 22.000 y 35.200

Más de 4.494.000 de contribuyentes han recibido su devolución de la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025 en el primer mes desde el inicio de la Campaña, por un importe de 3.147 millones de euros, según los datos difundidos este miércoles por la Agencia Tributaria.

El número de devoluciones ya abonadas ha crecido un 3,5% interanual, en linea con el de las propias solicitudes de devolución que presentan los contribuyentes, que alcanzan en este primer mes las 6.339.000, un 4,4% más. Hasta la fecha ya se han abonado el 70,9% de las devoluciones y el 58% de los importes solicitados

A su vez, la Agencia Tributaria ha informado de que los contribuyentes han presentado 1.179.000 declaraciones con resultado a ingresar, un 6% más respecto al año pasado. Hay que tener en cuenta que si domicilian la Renta no tienen la necesidad de realizar los primeros pagos hasta el final de la Campaña.

En este primer mes ya se han presentado 7.978.000 declaraciones, un 4,9% más que el año pasado, a pesar de que este año la Campaña comenzó seis días más tarde. De ese total, por 'Renta Directa' se han presentado 1.376.000 declaraciones. Las presentaciones con este servicio diseñado para las declaraciones más sencillas, que no requieran modificaciones con respecto al borrador de Renta Web que ofrece la Agencia Tributaria, crecen en estos momentos un 163% interanual.

En cuanto a las devoluciones, desde el Conmtamar Asesores, cuentan que "Hacienda puede devolver entre 400 y 900 euros a trabajadores con ingresos entre 22.000 y 35.200 euros anuales, por el desajuste en las tablas de retención del IRPF. La media de devolución en esta campaña es de unos 700 euros".

Al igual que en los dos años anteriores, en próximas fechas la Agencia Tributaria iniciará el envío de cartas preventivas (además de avisos en Renta Web y en la 'app' en el apartado de estado de tramitación de la declaración), a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la AEAT.

Con una primera fase a mediados de mayo y una segunda en junio se prevé remitir cerca de 130.000 cartas según vayan presentando su declaración los contribuyentes.