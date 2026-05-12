El gasto de españoles y turistas en bares y restaurantes crecerá este verano un 2,5%

Con cierta prudencia, porque el contexto internacional es todavía de incertidumbre, pero confiados tras los resultados de la pasada Semana Santa (sobre la que un 97% del sector hace una valoración positiva), las perspectivas de la hostelería española para este verano apuntan a que se mantendrá el crecimiento de los últimos años, "aunque previsiblemente será algo más moderado", ha apuntado este martes Josep Maria Bonmatí, director general de la asociación del gran consumo Aecoc. En la presentación del Barómetro de Momentos de Consumo de la entidad, Bonmatí ha aprovechado también para analizar cómo se viene la campaña estival para el sector. "El viento es favorable, pese a que la rentabilidad de los negocios es algo más baja por el aumento de costes y por los problemas que está habiendo con la contratación de mano de obra en algunos ámbitos, pero la estimación es que el gasto de los consumidores crecerá en torno al 2,5%", ha apuntado.

Y es que el consumo en bares y restaurantes mantiene una evolución positiva en España, según el estudio de Aecoc Shopperview y 40dB, que constata que el 66% de los españoles salen más o con la misma frecuencia que hace un año, una tendencia especialmente notable entre los más jóvenes, menores de 44 años. Eso sí, la mitad de los que suelen salir por ahí afirman que han reducido el consumo durante el ocio nocturno y lo ha trasladado a franjas diurnas, de manera que el 48% de los que han respondido la encuesta del barómetro asegura que están yendo más a comer fuera al mediodía que a cenar.

Un momento de la presentación del barómetro de consumo de Aecoc, con Josep Maria Bonmatí, director general en el centro, flanqueado por Pablo de la Rica y Marta Munné. / AECOC

"Está habiendo un trasvase hacia lo diurno, y eso se refleja también en un adelantamiento de los horarios de las comidas y cenas en restaurantes, algo que hasta ahora respondía más a los patrones europeos", ha indicado Marta Munné, responsable de Estudios ShopperView de Aecoc. Esta transformación también impulsa nuevas ocasiones de consumo, ha subrayado Munné, que ha citado, a modo de ejemplo, "que el 70% sale a tomar el aperitivo los fines de semana, el 58% participa en el tardeo y el 83% de los trabajadores desayunan alguno de sus días laborables en bares o cafeterías", una práctica, esta última, que ha impulsado notablemente el consumo de café.

En el día a día, comidas preparadas

Los platos preparados que se adquieren en supermercados, por un lado, y el 'delivery', por el otro, son dos opciones ya instaladas en el día a día de los consumidores españoles, según el estudio. "Por conveniencia, por rapidez o por practicidad, el caso es que un 40% de los encuestados consumen comida preelaborada, a poder ser lo más saludable posible, al menos una vez por semana", ha agregado la responsable del área de Estudios de la entidad.

El reparto a domicilio o 'delivery', una alternativa que funciona tanto a través de aplicaciones como directamente con los restaurantes, sigue ampliando su presencia. El 57% de los españoles piden comida a domicilio en alguna ocasión y un 28% lo hacen al menos una vez por semana. Aunque el 62% de esos pedidos se concentran en la cena, ya son la mitad los consumidores que también lo hacen en el almuerzo, "lo que confirma que la conveniencia se ha convertido en uno de los principales motores del consumo actual", señala Munné.

Con las permanentes subidas de precios, lo que hacen los consumidores es tratar de controlar mejor sus gastos, prosigue la técnica de Aecoc. Un 37% de los participantes en el estudio explican que optan por menús más reducidos, muchas veces platos únicos sin postre, mientras que un 53% dicen que estarían dispuestos a acudir en horarios menos concurridos si eso significara pagar menos.

El barómetro ha preguntado también sobre la restauración local, un componente que gana protagonismo, ya que el 45% destaca el atractivo de la restauración singular por su dinamismo e innovación. También crece el peso de la sostenibilidad, con un 80% de consumidores dispuestos a repetir en restaurantes que apliquen medidas contra el desperdicio alimentario.