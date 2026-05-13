El aviso de Hacienda que van a recibir los contribuyentes en los próximos días con el reingreso de 700 euros (de media) en su cuenta bancaria

Hacienda dispone de seis meses desde que finaliza el periodo de presentación para efectuar la devolución. En la campaña 2025‑2026, cuyo plazo termina el 30 de junio de 2026, el límite legal se sitúa en el 31 de diciembre de 2026. Hasta esa fecha, no existe retraso ni derecho a compensación.

Este margen se aplica tanto a declaraciones presentadas dentro de plazo como a aquellas entregadas fuera de él, en cuyo caso el cómputo comienza desde la fecha de presentación. En este primer mes ya se han presentado 7.978.000 declaraciones, un 4,9% más que el año pasado, a pesar de que este año la Campaña comenzó seis días más tarde. De ese total, por 'Renta Directa' se han presentado 1.376.000 declaraciones. Las presentaciones con este servicio diseñado para las declaraciones más sencillas, que no requieran modificaciones con respecto al borrador de Renta Web que ofrece la Agencia Tributaria, crecen en estos momentos un 163% interanual.

En cuanto a las devoluciones, desde el Conmtamar Asesores, cuentan que "Hacienda puede devolver entre 400 y 900 euros a trabajadores con ingresos entre 22.000 y 35.200 euros anuales, por el desajuste en las tablas de retención del IRPF. La media de devolución en esta campaña es de unos 700 euros".

Al igual que en los dos años anteriores, en próximas fechas la Agencia Tributaria iniciará el envío de cartas preventivas (además de avisos en Renta Web y en la 'app' en el apartado de estado de tramitación de la declaración), a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la AEAT.

Con una primera fase a mediados de mayo y una segunda en junio se prevé remitir cerca de 130.000 cartas según vayan presentando su declaración los contribuyentes.