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La ayuda de 2.400 euros que se puede ampliar a 4.200 anuales para que los padres pueden conciliar: "Una prestación universal, una ayuda directa, sencilla, sin burocracias ni estigmas"

Puede llegar a 7.200 euros para una familia de tres hijos

La ayuda de 2.400 euros que se puede ampliar a 4.200 anuales para que los padres pueden conciliar: &quot;Una prestación universal, una ayuda directa, sencilla, sin burocracias ni estigmas&quot;

La ayuda de 2.400 euros que se puede ampliar a 4.200 anuales para que los padres pueden conciliar: "Una prestación universal, una ayuda directa, sencilla, sin burocracias ni estigmas"

Diego Vega

Más Madrid ha propuesto una prestación universal por crianza por cada hijo a cargo menor de 16 progresivamente se vaya ampliando hasta los 200 euros en 2032 y que sea compatible con otras ayudas públicas.

En este sentido ha registrado tanto una Proposición de Ley como una Proposición No de Ley (PNL) en la Asamblea de Madrid para impulsar esta medida. Su planteamiento pasa por un aumento gradual a partir de 2027 y con la mirada fijada en 2032.

Así el año que viene comenzaría con una ayuda de 50 euros al mes para familias vulnerables y monomarentales, ampliándose al conjunto de familias en 2028 e incrementándose progresivamente hasta alcanzar la cuantía máxima prevista de 200 euros por hijo.

La portavoz de la formación regionalista en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot, ha reivindicado esta iniciativa en busca de que Madrid "deje de ser la región en la que uno de cada tres niños y niñas están en riesgo de pobreza".

"Hablamos de una prestación universal, una ayuda directa, sencilla, sin burocracias ni estigmas, que llegue a todas las familias para garantizar que todos los niños y niñas crezcan con las mismas oportunidades. Que tener hijos no multiplique el riesgo de pobreza de las familias", ha lanzado Bergerot, quien ha afirmado que es una política pública que ha cosechado un "éxito indudable" en Suecia, Alemania e Irlanda. Más Madrid apuesta por una ayuda con un carácter universal frente a modelos condicionados por renta, al considerar que permite ampliar la cobertura, evitar el estigma asociado a las prestaciones asistenciales, reducir la burocracia que impide que muchas familias puedan acceder a las ayudas y reforzar así el sistema de protección social de manera cohesionada y estructural.

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Si esta medida saliera adelante y llegara a universalizarse en 2032, una familia con un hijo obtendría 2.400 euros anuales, una de dos 4.800 y una de tres 7.200. El reconocimiento, según recoge la Proposición de Ley, será desde el nacimiento o desde el empadronamiento del menor.

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