Beca MEC 2026-2027: estos son los requisitos que deben cumplir los estudiantes para solicitarla

El pasado 7 de abril el Ministerio de Educación abrió el plazo para solicitar la beca MEC correspondiente al curso 2026-2027 y especificó los requisitos de la convocatoria, que podrá realizarse hasta el 18 de mayo. Una ayuda fundamental para miles de familias y para cualquier estudiante universitario que necesite apoyo económico para continuar con sus estudios superiores. Un año más, incluye condiciones generales, académicas y económicas que deberán cumplirse de forma obligatoria para tener derecho a la ayuda.

Requisitos generales para acceder a la beca

Entre las condiciones básicas se encuentra poseer la nacionalidad española o de un país miembro de la Unión Europea. En el caso de ciudadanos comunitarios, será necesario acreditar residencia permanente en España o actividad laboral en el país para poder acceder a todas las cuantías de la beca. Los estudiantes extracomunitarios también podrán optar a estas ayudas siempre que sean menores de edad o dispongan de permiso de residencia válido antes del 31 de diciembre de 2025. El Ministerio recuerda que la autorización de estancia no es suficiente para recibir la beca.

Además, es importante recordar que no podrá solicitar la beca quien ya posea un título académico del mismo nivel o superior al de los estudios para los que pide la ayuda.

Requisitos académicos según el tipo de estudios

Para quienes vayan a iniciar un grado universitario, será obligatorio matricularse en un máximo de 60 créditos, aunque también se contemplan casos especiales con matrícula mínima de 30 créditos. Con respecto a la nota, se exigirá un mínimo de acceso de 5 puntos.

En cursos posteriores, los requisitos varían en función de la rama académica. En ingenierías y arquitectura, así como en ciencias, será necesario aprobar al menos el 65 % de los créditos matriculados el curso anterior. En ciencias de la salud el porcentaje sube al 80 %, mientras que en ciencias sociales, jurídicas, artes y humanidades se exigirá superar el 90 %.

Condiciones para estudiantes de máster

Los estudiantes de máster también deberán matricularse de un mínimo de 60 créditos, aunque podrán acceder a la ayuda con 30 créditos en determinados casos. Para el primer curso se pedirá una nota media mínima de 5 puntos en la carrera de acceso al máster. En segundo curso será obligatorio haber aprobado el 100 % de los créditos matriculados anteriormente y mantener una media mínima de 5 puntos.

Los requisitos económicos marcarán la cuantía

Además de los criterios académicos, el Ministerio analizará la renta familiar y el patrimonio correspondientes al ejercicio de 2025. La cuantía dependerá de los llamados y temidos umbrales de renta. Las familias con menores ingresos podrán acceder a ayudas más elevadas, incluyendo cuantías por residencia, excelencia académica o becas variables. Por el contrario, quienes superen el umbral 3 de renta quedarán excluidos de la convocatoria.

Tabla umbrales. / Ministerio de Educación.

El Ministerio también contempla situaciones especiales, como estudiantes con discapacidad igual o superior al 25 %., vas a cursar estudios 100 % no presenciales o residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, donde las cuantías podrían variar.