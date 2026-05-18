SECTOR INMOBILIARIO
La subida de precios ralentiza la venta de viviendas, que cae un 2,5% en el inicio de 2026
El mercado inmobiliario registró 178.473 compraventas entre enero y marzo, cifras altas dentro de la serie histórica
La compraventa de viviendas cerró el primer trimestre de 2026 con una caída del 2,5% en comparación con el mismo periodo de 2025, un año récord en el volumen de operaciones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este lunes. La fuerte subida de los precios de las casas registrada en los últimos meses está enfriando el mercado, que aun así se sitúa en cifras muy altas dentro de la serie histórica.
En total, en enero, febrero y marzo, se completaron 178.473 compraventas, frente a las 183.186 del primer trimestre del año anterior. La mayor caída se concentra en la obra nueva, donde decrece un 5,2% la venta de viviendas, frente a las de segunda mano, que solo retroceden un 1,7%. Conviene mencionar que las casas nuevas apenas suponen un 22,6% de un mercado que está muy concentrado en inmuebles usados.
Analizando con perspectiva, el análisis es doble. Por un lado, la venta de casas sigue fuerte: las cifras del primer trimestre de 2026 se sitúan entre las más altas de la serie. Pero, por otro lado, la fuerte subida en los precios empieza a ralentizar la demanda. Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista, cree que "los datos muestran lo que podría deducirse como un cambio de ciclo o, al menos, una estabilización a nivel nacional del apetito comprador".
En este sentido, Diego Bestard, consejero delegado de Urbanitae, apunta que "el mercado va a entrar en una fase en la que no toda la demanda podrá materializarse". "Los altos precios alcanzados por la vivienda, sobre todo en los mercados más dinámicos, y el encarecimiento de la financiación parecen ser los responsables de la retirada de la demanda y adelantan una estabilización de precios a medio plazo. En mercados más dinámicos las caídas en el número de operaciones acumulan ocho meses consecutivos y muestran un ritmo de caída más acelerado que a nivel nacional igual que sucede en Cataluña", añade el portavoz de Idealista.
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