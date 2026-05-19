La gestora de inversiones Asabys lanza un fondo solo para transferencia tecnológica: hasta 120 millones de euros para crear 'startups' científicas

La gestora catalana de fondos Asabys Partners será la encarga de distribuir casi 75 millones de euros de los 350 que el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) y el Fondo Europeo de Inversiones (EIF, por las siglas en inglés) se han propuesto hacer llegar a 'startups' científicas españolas. Ambas instituciones anunciaron el año pasado la creación de un instrumento de inversión pública a través del capital riesgo llamado Deep Start. Y Asabys ha resultado ser una de las adjudicatarias.

La firma ha aprovechado este acuerdo que consiste en mover 74,5 millones de euros públicos para anunciar el lanzamiento de un nuevo fondo de inversión (Asabys Invierte Tech Transfer FCRE), cuyo dinero vendrá en parte de este paquete Deep Start, pero en el que también participarán socios capitalistas privados. En total, esperan llegar a canalizar hasta 120 millones de euros hacia 'startups' nacidas, siempre, en instituciones de investigación o académicas.

Porque esa es la particularidad del fondo y lo que lo diferencia de los otros que ha creado esta firma con sede en Barcelona y que ha participado ya en la construcción de 'startups' como Ona Therapeutics, Inbrain Neuroelectronics u OrikineBio: que estará exclusivamente dedicado a financiar la creación de 'spin-offs' surgidas de universidad o centros de investigación tecnológicos o científicos.

Tienen que ser sí o sí proyectos relacionados con las ciencias de la vida en general, pero prestarán particular atención a aquellos relacionados con la biotecnología o las tecnologías médicas. Piensan, también especialmente, en proyectos que se apoyen en la inteligencia artificial (IA), la supercomputación y la biología sintética o los nuevos materiales.

En paralelo, el fondo prevé trabajar para que otras firmas de inversión extranjeras inviertan en estas mismas empresas, lo que ayudaría en su proyección internacional y a sus relaciones estratégicas fuera de España. Tienen, asimismo, en el radar varios fondos de capital riesgo e incluso los brazos de inversión de las grandes compañías farmacéuticas o multinacionales de los dispositivos médicos.

Fichajes y salto de Asabys

De hecho, los socios de Asabys que gestionarán este nuevo fondo tienen lazos muy estrechos con esta industria. Son Emilio Erazo-Fischer (exBoehringer Ingelheim), Montserrat Vendrell (exRoche y exdirectora del Parc Científic de Barcelona y de Biocat), y una tercera socia vinculada al universo de la biotecnología que debe permanecer en el anonimato porque todavía no ha anunciado su fichaje por Asabys. También trabajará a tiempo completo en él la asociada sénior de la firma Ana Bellmunt y contratarán a tres personas más para completar el equipo.

Su plan es invertir en una docena de proyectos con este fondo, pero contemplan que haya segundas y terceras versiones del mismo. Por lo pronto, ya están evaluando iniciativas para cerrar mínimo una operación este mismo 2026, aunque ven bastantes posibilidades de llegar a una segunda.

"La relación con los centros de investigación la tenemos desde que arrancamos Asabys en 2018", remarca Clara Campàs, socia fundadora junto a Josep Ll. Sanfeliu de la firma. "Pero desde que salió esta convocatoria hace un año y poco, hemos redoblado el esfuerzo para no quedarnos en la puerta de la transferencia tecnológica", prosigue quien remarca que, a partir de ahora, toda inversión en proyectos tipo 'spin-off' se canalizará a través de este fondo (y sus sucesivas futuras entregas).

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"Nuestro objetivo es acompañar a los investigadores desde el proceso de identificación de nuevos proyectos de potencial alto impacto, hasta la estructuración de compañías dotadas del apoyo necesario para competir internacionalmente", concluyen Erazo-Fischer y Vendrell, que participarán, con este fondo, en el salto de Asabys a una firma con más de 500 millones de euros en activos bajo gestión: hoy suma unos 400 millones de euros invertidos en 23 empresas.