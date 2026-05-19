Florentino Pérez y Criteria elevan su peso en ACS tras invertir 659 millones en la ampliación de capital

Florentino Pérez, presidente y máximo accionista de ACS, y Criteria Caixa, segundo mayor socio de la constructora, han elevado su participación en el capital de la compañía tras acudir a una colocación acelerada de acciones, según ha comunicado ACS a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación, coordinada por Société Générale, Bank of America y CaixaBank, incluía la emisión de 5.433.291 nuevas acciones, equivalentes al 2% del capital social antes de la ampliación. Estos títulos comenzarán a cotizar mañana, 20 de mayo, en las Bolsas de Valores españolas, junto con otro 4% procedente de la venta de acciones vinculadas a derivados.

El precio de emisión se ha fijado en 125 euros por acción, de los que 0,50 euros corresponden al valor nominal y 124,50 euros a la prima de emisión. De esta forma, el importe nominal del aumento de capital asciende a 2.716.645,5 euros, mientras que el importe efectivo alcanza los 679.161.375 euros.

Tras el anuncio de la operación, las acciones de ACS retroceden alrededor de un 4% en la sesión bursátil de este martes.

Criteria invierte 509 millones y Florentino Pérez, 150 millones

Los dos principales accionistas de ACS, Rosán Inversiones —sociedad vinculada a Florentino Pérez— y Criteria Caixa, que antes de la operación controlaban el 14,58% y el 9,36% del capital social, respectivamente, han acudido a la colocación para reforzar su posición en la compañía.

Criteria Caixa ha suscrito y/o adquirido 4.074.969 acciones, lo que supone una inversión de 509,3 millones de euros al precio de 125 euros por título. Por su parte, Rosán Inversiones ha tomado 1.200.000 acciones, por un importe de 150 millones de euros. Con estas operaciones, Florentino Pérez y Criteria Caixa elevarán su participación en ACS hasta aproximadamente el 14,72 % y el 10,65 %, respectivamente, una vez ejecutado el aumento de capital.

Ambos accionistas asumirán un compromiso de no disposición de acciones, conocido como lock-up, durante un periodo de 90 días desde la fecha de ejecución y cierre de la ampliación, sujeto a las excepciones habituales de mercado en este tipo de operaciones.

La liquidación de la operación y la entrega de las acciones a los inversores está prevista para el 21 de mayo de 2026 o una fecha próxima.

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Las acciones de ACS cotizan en torno a los 131,7 euros y acumulan una revalorización superior al 56% en lo que va de año dentro del Ibex 35.