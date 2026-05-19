Fuensanta cumple 180 años de actividad ininterrumpida en Nava con un crecimiento de la facturación del 25 por ciento en lo que va de este año

Pocas empresas pueden presumir de alcanzar los 180 años de vida manteniendo la actividad ininterrumpida y, al mismo tiempo, atravesar un sólido momento de expansión. Fuensanta, la emblemática firma asturiana de agua minero-medicinal de Nava, celebra su aniversario convertida en un símbolo histórico del Principado y en un proyecto con inversiones recientes, crecimiento económico, presencia internacional y planes de expansión gradual con nuevos productos entre los que destaca la cerveza. Ni la Guerra Civil pudo con ella: fue hospital para ambos bandos, y la producción nunca paró, con un agua curativa de la que ya tenían noticia los ciudadanos del imperio romano.

La empresa, gestionada por GLOBAL SMM 2009 S.L., sigue embotellando el agua como se la conocía entonces, completamente natural y con todas sus propiedades gracias a un sondeo a 300 metros de profundidad en la falda de la Sierra de Peñamayor. Y en apenas una década, la compañía ha conseguido dar la vuelta a un concurso de acreedores, situación en la que se encontraba cuando los actuales propietarios se hicieron con ella en 2013, para convertir la planta en un modelo de crecimiento asentado sobre la diversificación, la modernización industrial y una apuesta por el empleo en el medio rural, en medio de un idílico paraje verde junto al río.

Hoy en día Fuensanta roza los 7,5 millones de euros de facturación anual, tras cerrar 2024 con 6,7 millones y mantener una tendencia al alza. De hecho, según señala la directora general, Esther Cueli, la empresa acumula en los primeros cuatro meses de 2026 un incremento del 25 por ciento de facturación respecto al mismo periodo del año anterior, y sin que haya llegado aún el periodo de máximo consumo, el correspondiente al verano.

Detalle del interior de la fábrica / Luján Palacios

Desde el cambio de propiedad la compañía calcula haber destinado cerca de 20 millones de euros a la modernización de la planta de Nava, incorporando maquinaria de última generación, principalmente adquirida en Alemania, y adaptando progresivamente sus procesos productivos a los estándares de la última tecnología, como destaca el presidente de la empresa, José Luis Fernández Martín-Caro.

El resultado es una fábrica altamente mecanizada, "capaz de competir tecnológicamente desde el entorno rural asturiano con instalaciones mucho mayores". En ella trabajan actualmente 48 personas (el 98 por ciento con contratos indefinidos) a las que se suman más de 90 empleos indirectos, con algunos empleados que como explican los responsables acumulan más de tres décadas vinculados a la empresa.

Nuevos productos

Una de las claves del crecimiento de Fuensanta ha sido la diversificación de su catálogo para competir en un mercado donde las grandes compañías combinan agua, refrescos y cerveza. “Cuando llegamos teníamos agua, y nuestros comerciales tenían muchas dificultades para venderla”, explica Fernández Martín-Caro, en un momento en el que "los grandes cerveceros y refresqueros habían comprado manantiales y hacían cuña con varios productos. Nosotros teníamos que evolucionar".

Hoy producen agua mineral con y sin gas, en vidrio y PET y en diferentes formatos, gaseosa elaborada con agua mineral, refrescos de limón y naranja con gas, la línea Multifrutas y un producto especialmente vinculado al territorio: el agua de manzana, elaborada con zumo natural. Y como gran apuesta reciente, la cerveza "Santa", una línea de producción que ha motivado la última gran ampliación industrial de la fábrica, culminada este mismo año y con una inversión cercana a los dos millones de euros.

La línea de vidrio / Luján Palacios

La ampliación ha permitido internalizar por completo la producción de cerveza, de forma que toda la elaboración se realiza ya en Nava. Actualmente, la compañía produce tres variedades: rubia, tostada y sin alcohol, y trabaja ya tanto en botella como en barril, ampliando progresivamente su presencia en hostelería.

“Ahora mismo el objetivo es consolidar la cerveza”, resume Fernández Martín-Caro, con la estrategia de reforzar primero el mercado asturiano y avanzar gradualmente hacia otros territorios. La cerveza "Santa" ya ha comenzado a introducirse en Castilla y León y Madrid, si bien la presencia internacional de la marca a nivel general es cada vez más amplia: La compañía exporta actualmente a cuatro continentes y ha consolidado mercados como México, Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá, Emiratos Árabes o República Dominicana.

Producción

Durante el pasado ejercicio, la planta de Nava alcanzó una producción cercana a los 24 millones de litros, equivalentes a más de 30 millones de botellas y alrededor de 2,3 millones de cajas comercializadas, señalan sus responsables.

Los formatos PET representan aproximadamente el 75 por ciento de los envases producidos, mientras que el vidrio, uno de los sellos distintivos de la compañía en hostelería, supone el 25 porciento restante, dentro de una apuesta por los envases retornables y la sostenibilidad en una estrategia más amplia que busca precisamente la mejora de procesos y procedimientos para cuidar el entorno y mantener los estándares de calidad, recuerda Cueli.

Noticias relacionadas

Con la temporada alta aún por delante, nuevas inversiones recién culminadas y una evolución económica al alza, Fuensanta encara su 180 aniversario con una gran fiesta que tendrá lugar el próximo día 29 de mayo, con el objetivo de que "los asturianos se sientan orgullosos de una marca cercana que les representa, tanto por su origen como por su manera de hacer las cosas", destaca la directora general. Y con el deseo de que "sigamos haciendo patria", subraya, sobre todo con la cerveza, para que una pequeña fábrica rural se pueda seguir codeando con los grandes del sector.