El presidente de Abanca reivindica la conectividad del Noroeste: "Las infraestructuras no son un lujo, sino una cuestión de supervivencia"

El Noroeste es la cuna familiar y profesional del presidente de Abanca. "Aquí nacimos, aquí trabajamos y desde aquí crecemos", subraya Juan Carlos Escotet, al frente de la séptima entidad financiera de España y del vecino Portugal con un volumen de negocio por encima de los 138.000 millones de euros. Y aquí también están sus raíces, su memoria familiar, "escenario de vida y destino de mis empeños profesionales", recordó, como hijo de emigrantes asturianos en Venezuela. De ahí el "máximo valor" que el banquero brinda a "cuantas iniciativas se puedan poner en marcha para contribuir" al desarrollo de un "territorio fecundo, lleno de oportunidades".

Durante la ponencia de apertura del II Foro del Noroeste que este martes se celebra en Oviedo, Escotet dibujó algunos de los principales desafíos que las tres autonomías afrontan "en un entorno de profundo cambio de ciclo geopolítico y tecnológico". Dos guerras abiertas en Ucrania y Oriente Medio, la rivalidad por el liderazgo mundial entre EE UU y China y otra batalla para el control de los minerales críticos, los semiconductores y otras tecnologías y recursos fundamentales. El máximo responsable de Abanca habla de "una nueva era" caracterizada por "la muerte del multilateralismo y la polarización social", la "pérdida de influencia de los organismos internacionales" y "un vacío de liderazgo global".

En este escenario cargado de incertidumbre, Galicia, Asturias y Castilla y León pueden presumir de "una notable resiliencia" en los últimos años con crecimientos del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita superiores a la media nacional. Pero las tres tienen por delante "retos estructurales muy severos".

El "más crítico", según Juan Carlos Escotet, es el invierno demográfico. La pérdida acumulada de población y el progresivo envejecimiento "lastran el relevo generacional de la fuerza laboral". "Es una necesidad que las tres comunidades logren una mayor conexión entre su modelo educativo y el tejido industrial", apeló, con el hándicap de tener un tejido productivo "excesivamente fragmentado" y con un tamaño de empresas "muy reducido" que, entre otros efectos, lastra la inversión en I+D+i. "Resulta urgente impulsar ecosistemas colaborativos y mejorar la transferencia de tecnología", requirió.

La mejora de la conectividad está siendo una constante desde el minuto uno del II Foro del Noroeste. Y Escotet fue tajante: "Las infraestructuras no son un lujo, sino una cuestión de supervivencia". Considera "inaplazable" consolidar el Corredor Ferroviario del Atlántico y desarrollar la Autopista Marítima Occidental para evitar el aislamiento de la red portuaria.

Oportunidades

El líder financiero también ve también una gran oportunidad para el Noroeste en la reconfiguración del orden global, especialmente por la búsqueda de la autonomía estratégica y el acercamiento de las cadenas de valor a lo local de nuevo, el llamado nearshoring. "Para captar esos nuevos proyectos y reindustrializar esta zona contamos con una importante ventaja competitiva: nuestro enorme potencial para la generación de energías renovables", destacó Escotet, pidiendo la inclusión de Galicia, Asturias y Castilla y León en las grandes redes europeas de conexión energética.

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Abanca está dispuesta a poner todo de su parte. "Quiere tener un papel significativo en este esfuerzo colectivo", refrendó su máximo responsable, "con un firme compromiso con el Noroeste". Ofrece su inversión, la capacidad para crear empleo de calidad, la lucha contra la inclusión financiera y la labor de su Obra Social. "Queremos contribuir a que dentro del Noroeste peninsular aprovechemos nuestras fortalezas y trabajemos con una misma visión, porque juntos somos más fuertes. Sigamos entre todos conectando territorios y voluntades para garantizar nuestro progreso", concluyó.