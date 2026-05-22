Abrir mercado, con premio en Gijón: "Competir fuera es más necesario que nunca"

La segunda edición de los premios "Exporta" reconoció ayer en Gijón a Siluvio Bodegas y Viñedos y Ascol Genetics por sus planes de internacionalización y a Normagrup por su trayectoria. El acto tuvo lugar en el Real Club Astur de Regatas en el marco de la iniciativa impulsada por Asturex y Caja Rural de Asturias que distingue la excelencia internacional de empresas asturianas. "Competir fuera es más necesario que nunca", ensalzó Juan Carlos Campo, viceconsejero de Industria.

En la categoría de plan de internacionalización de empresa no exportadora triunfó Siluvio Bodegas y Viñedos, que se dedica a la elaboración y comercialización de vinos asturianos acogidos a la DOP Cangas. "Para exportar hay que tener una trayectoria sólida y un buen producto; creo que se premia una historia con mucha alma, queremos transmitir un vino que refleje de donde procede", subrayó el propietario, Ladislao Méndez. En la categoría de empresa exportadora el galardón fue para Ascol Genetics, cooperativa enfocada en la producción lechera. "No fue fácil llegar a mercados internacionales", confesó José Emilio García, su presidente. "Tenemos una estrategia clara y estamos muy orgullosos de este premio", afirmó Alfredo Fernández, director de exportación de Normagrup durante un encuentro en el que Juan Carlos Campo señaló que Asturias alcanzó el pasado año un récord histórico de empresas exportadoras regulares.