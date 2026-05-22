Cuerpo reclama a Bruselas medidas económicas para estimular el crecimiento de la Eurozona

El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido este viernes que la Unión Europea adapte el espacio fiscal de los Estados miembro a las necesidades de inversión, derivadas de la transición energética y digital. "Hay que tener consistencia y coherencia entre lo que pedimos en el ámbito de la energía o en el de la inversión, por ejemplo en materia de digitalización, y el espacio fiscal que damos a los Estados para que respondan".

Cuerpo ha pronunciado estas palabras a su llegada a la reunión del Eurogrupo, que tendrá lugar entre el viernes y el sábado en Nicosia, Chipre. En esta cumbre se reúnen los máximos responsables del rumbo económico de la Unión Europea: la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde; el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis; y los ministros de economía y finanzas de los Estados miembro cuya moneda es el euro.

Buenas previsiones de España

El titular de Economía se ha referido a las previsiones que presentó el pasado jueves la Comisión Europea, en las que destaca a España como la economía de la Eurozona que más crece y mejora la previsión de expansión económica para el país. Así, Bruselas cree que España crecerá un 2,4% en 2026, una décima más que en las anteriores proyecciones. Pese a este horizonte, desde Europa no han dejado de recalcar que la guerra de Irán, que acumula ya más de 80 días de duración, amenaza con estancar esta bonanza.

"España afronta esta guerra de Irán y sus consecuencias desde una posición reforzada frente a otras ocasiones, con un crecimiento que casi triplica al de la zona Euro y lo duplica el año que viene", ha señalado Cuerpo. "Tenemos también una posición presupuestaria saneada, con esa reducción progresiva de déficit, con espacio para responder protegiendo a nuestros ciudadanos y con fortaleza en materia energética por nuestra apuesta por las energías renovables", ha ampliado, destacando que gracias a este sistema los precios de la electricidad pese a la crisis energética.

Estimular el crecimiento de Europa

"Esperamos que las medidas que pongamos sobre la mesa a nivel europeo consigan levantar el crecimiento, porque será sin duda un eje esencial para seguir respondiendo a todos los retos que tenemos por delante", ha sostenido el ministro, refiriéndose al modesto crecimiento que experimentarán la zona Euro (0,9%) y la UE (1,1%) para 2026, afectadas en mayor medida que España por las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

Respecto a las perspectivas de inflación, que Bruselas sitúa para España en el 3%, la misma que la de la zona Euro, Cuerpo ha querido hacer una puntualización. "Es importante señalar el impacto que han tenido las medidas con las que hemos protegido a los españoles, con más de 5.000 millones de euros. Sin ellas, según el INE, los combustibles habrían aumentado en torno a un 28% en el mes de abril. Gracias a ellas, lo han hecho menos de la mitad", ha celebrado.

Europa se queda atrás en la IA

En otro orden, Cuerpo ha lamentado la falta de avances sustanciales en el progreso de la Unión Europea por reunir información del nuevo modelo de IA de Anthropic, Claude Mythos, que tiene una capacidad nunca antes vista para detectar lagunas de ciberseguridad en el software, y ha puesto en jaque a empresas y administraciones a lo largo del mundo. El mes pasado, Cuerpo pidió a la Comisión Europea que no se quedara atrás en la comprensión de este modelo, de que por el momento solo disponen 40 empresas estadounidenses y algunas instituciones.

Sin embargo, todo apunta a que en los próximos meses Anthropic ofrecerá a Bruselas un briefing para informar sobre los riesgos que presenta Mythos para la banca y las instituciones del continente. "Desafortunadamente ha habido escasos progresos, y volveremos a sacar este tema en la reunión de hoy, porque sin duda es uno de los elementos más importantes, también a corto plazo. Ser capaces de proteger a nuestras empresas y nuestras infraestructuras críticas. Tenemos que conseguir, al igual que las empresas norteamericanas, estar protegidos sobre estos riesgos cibernéticos", ha reclamado el ministro.

Flexibilidad fiscal

Por otra parte, Cuerpo ha sido cuestionado acerca de si la ralentización en las previsiones provocará que Bruselas flexibilice las reglas fiscales, especialmente para el gasto de energía. "Cuanto más dure el conflicto, más vamos a notar el impacto, ya no solo en precios, sino también en actividad. Es a eso a lo que tenemos que dar respuesta, y ya tenemos una propuesta por parte de la Comisión para flexibilizar el marco de ayudas de Estado", ha sostenido el ministro.

"Yo entiendo que la Comisión será siempre flexible a la luz de los impactos que podamos ver, tanto a nivel europeo como a nivel internacional, para proteger a nuestras economías", ha deseado. Cuerpo ha sido cuestionado también sobre el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que Europa quiere basarse para recortar la brecha de inversión con otros bloques. Este documento plantea que, en algunos países, sobre todo los más endeudados, puede llegar a ser necesario plantearse el recorte del Estado de Bienestar, el papel en pensiones o la educación.

"Nosotros tenemos muy claro que las recetas que venimos implementando son las que tenemos que seguir llevando adelante. Nos permiten compatibilizar el refuerzo del Estado del Bienestar y los derechos de nuestros trabajadores, precisamente con un refuerzo de políticas adicionales, de inversión en defensa, como hicimos el año pasado, y todo ello con un elemento de responsabilidad fiscal", ha reflexionado el segundo del Gobierno.