Los aviones de vigilancia pesquera de España seguirán volando... en EE UU: una empresa de Texas compra los tres por 2,9 millones

Fin a la historia de los aviones de vigilancia pesquera españoles. Los aeroplanos, que llevan parados al menos desde 2019 (año en el que al menos uno de ellos alzó el vuelo por última vez), han sido oficialmente subastados por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y su destino está al otro lado del Atlántico. La empresa Texas Turbine Conversions, de EEUU, ha vencido en la puja abierta a comienzos de año y se llevará las tres unidades, en muy mal estado. Sin embargo, el objetivo de la firma es que tengan una segunda juventud. «Aún no sabemos cuál será su destino final, pero seguirán volando», asegura Bobby Bishop, responsable de compañía.

La historia de estos aviones CASA C212-400 (marca española que hoy es de Airbus) se remonta a comienzos de este siglo, cuando Pesca los incorporó para realizar tareas de vigilancia pesquera. Con el paso de los años los aeroplanos se fueron deteriorando y cada vez entraban menos en acción, hasta que los vuelos se limitaron mucho. De hecho, uno de ellos, el Doñana, se encuentra inservible y los otros dos, el Sancti Petri y el Roche, realizaron sus últimos vuelos en 2017 y 2019, respectivamente.

Con este panorama, Pesca llegó a un acuerdo con la Agencia Tributaria (AEAT) para poner a punto estos medios aéreos en el marco de un convenio que preveía su uso también para luchar contra el contrabando, el narcotráfico o el fraude fiscal. La licitación, por 11,7 millones de euros, se resolvió con la adjudicación a la multinacional británica Babcock (ahora Avincis) en el primer trimestre de 2023, que finalmente no pudo llevar a cabo su cometido y el Ministerio se vio obligado a subastar los aviones.

Aunque el precio de salida se situaba en los 2,3 millones de euros (sin impuestos), Robert Wayne Bishop se adjudicó finalmente la subasta por 2,9 millones de euros tras la valoración de las ofertas presentadas. Se trata del responsable de Texas Turbine Conversions, una empresa situada en un rancho que cuenta con su propia pista de aterrizaje al norte de Dallas y que lleva más de 20 años modificando aeronaves.

Un avión CASA recuperado por Texas Turbine Conversions / Cedida

Según explica Bishop a preguntas de FARO, su intención es la de «poner en marcha los aviones y trasladarlos de vuelta a Estados Unidos para su mantenimiento». Ahora mismo dos de ellos (correspondientes al Lote 1) están en el aeródromo de Matacán, en Salamanca, y el otro (Lote 2) en el de Mutxamel, Alicante. "Les instalaremos nueva aviónica Garmin y nuevas hélices Hartzell de cinco palas", comenta, citando ya trabajos previos que culminaron con éxito con algún avión de la misma marca.

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El estadounidense ofertó un total de 2,9 millones por el Lote 1 y otros 35.000 euros por el Lote 2, mientas que solo otra compañía pujó por este segundo lote. Se trata de la escuela de pilotos madrileña European Flyers, que ofrecía 12.372 euros. Bishop insiste en que estos antiguos aeroplanos de inspección pesquera "seguirán volando".