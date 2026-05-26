Energía
Competencia investiga posibles prácticas anticompetitivas en los mercados energéticos
El organismo analiza la aplicación de precios excesivos y la negativa de acceso a infraestructuras energéticas
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está investigando posibles prácticas anticompetitivas en los mercados energéticos en España, que consisten en la aplicación de precios excesivos y en la negativa de acceso a infraestructuras energéticas, que podrían suponer un abuso de posición de dominio. Así lo ha trasladado este martes en un comunicado el organismo que dirige Cani Fernández, que no da datos ni de la actividad ni de la empresa o empresas que están bajo esta investigación.
Según explica la nota, la semana pasada, entre los días 18 y 21 de mayo de 2026, la CNMC realizó una inspección en la sede de una empresa del sector energético en el marco de una información reservada abierta tras la investigación preliminar iniciada de oficio por la Dirección de Competencia. Las inspecciones son el paso preliminar en el proceso de investigación de supuestas conductas anticompetitivas, que de resultar en indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia y por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea conllevarían a la incoación formal de un expediente sancionador.
Es decir, las inspecciones no prejuzga el resultado de la investigación ni la culpabilidad de la entidad, recuerda la CNMC. Pero en caso de que se confirmaran esas prácticas anticompetitivas, constituirían una infracción del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que implica que una o varias empresas utilizan su cuota de mercado para perjudicar a competidores o consumidores, impidiendo la competencia.
Las prácticas de abuso de posición de dominio constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.
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