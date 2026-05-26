El fondo CVC sale de Naturgy con una venta exprés de su paquete histórico del 13,8%

Naturgy afronta una nueva sacudida accionarial. El fondo CVC saldrá del capital del grupo tras ocho años como uno de los grandes accionistas. La firma ha anunciado una doble operación (colocación acelerada y liquidación de derivados financieros) que supondrá su marcha del capital de la energética y la venta exprés de su participación histórica del 13,8%, en un movimiento que rondará los 4.000 millones de euros.

CVC ha activado una colocación acelerada de acciones que se ejecutará en los próximas horas y con las que venderá un 11,08% de las acciones de la compañía, la principal gasista y tercera mayor eléctrica de España. Un paquete que está valorado en algo más de 3.200 millones de euros al cierre de la sesión bursátil de este martes, pero en este tipo de operaciones la venta siempre se hace con un descuento en relación al precio de mercado. De manera simultánea, el fondo también se deshará mediante la liquidación de derivados financiero de un paquete representativo de otro 2,72%, valorado en casi 790 millones.

Naturgy se queda así sin otro de sus grandes accionistas históricos, tras la salida el pasado marzo del gigante BlackRock, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, que se desprendió con dos colocaciones aceleradas de un paquete total del 18,5% del capital de la compañía por un importe total de 4.494 millones de euros. El fondo GIP, controlado ahora por BlackRock, ponía fin así a una década de presencia en el capital del grupo español.

En el mercado se daba por descontado que el fondo CVC también saldría del capital de Naturgy, tras cumplir su ciclo inversor tras ocho años en la compañía, donde desembarcó junta a Corporación Financiera Alba (de la familia March) con la compra del 20% que aún estaba en manos de Repsol a un precio de 19 euros por acción. Las acciones de Naturgy cerraron este martes a un precio de 29,94 euros por título, tras repuntar un 0,74% en la jornada. CVC ha aprovechado así una cotización del valor en máximos en los últimos años, tras acumular una revalorización de más del 15% en lo que va de 2026, para poner inicio a su salida de una compañía en la que desembarcó en 2018.

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