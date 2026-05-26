Josep María Recasens, el estratega que liderará la industria de la defensa en España

Josep Maria Recasens dará un giro a su carrera profesional con la llegada a Indra como CEO. Nacido en 1975 en Girona, Recasens se ha consolidado en los últimos años como uno de los ejecutivos españoles con mayor proyección internacional dentro de la industria automovilística. Ingeniero por la Universidad de Girona, con un máster en Ingeniería de Automoción por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) y un MBA por ESADE Business School, su perfil combina una sólida formación técnica con una marcada orientación estratégica y de negocio.

Con Recasens, Indra tiende un puente entre el sector del automóvil y el de la industria militar, en línea con la que tenía con De Los Mozos, que también procedía de Renault, en un momento en el que se debate su entrada con la llegada de los fondos europeos para la defensa, donde Indra juega un papel clave. La posibilidad de regresar a España (ahora vivía en París), una importante dotación salarial y el blindaje ante cambios políticos son los que han obrado el milagro del trasvase de sector para Recasens.

Su trayectoria profesional ha estado estrechamente ligada al sector del automóvil desde sus inicios. En 2002 se incorporó a Seat donde desarrolló la primera etapa de su carrera durante más de veinte años. En la marca española ocupó diversas responsabilidades en áreas clave como investigación y desarrollo, planificación de producto y gestión de proyectos internacionales, hasta alcanzar posiciones de alta dirección, incluyendo la de director de Estrategia, secretario general y responsable de Asuntos Públicos.

Tras los pasos de De Meo

Su paso por Seat resultó determinante para forjar su perfil ejecutivo, participando en procesos relevantes dentro de la compañía como la recuperación de la rentabilidad, el impulso de nuevos modelos de negocio y el lanzamiento de iniciativas estratégicas como la marca Cupra, así como en el desarrollo de los planes de electrificación en España dentro del grupo Volkswagen.

En 2021 dio el salto a Renault Group, incorporándose como director de Estrategia y Desarrollo de Negocio bajo la dirección de Luca de Meo, con quien coincidió en Seat (De Meo fue el máximo responsable de la compañía española). Desde esta posición desempeñó un papel clave en la implementación del plan estratégico “Renaulution”, que se orientó para transformar el grupo automovilístico francés hacia un modelo más eficiente, electrificado y centrado en el valor.

Su progresión dentro de la compañía fue rápida, y de la mano de Luca de Meo asumió en 2023 la dirección general de Renault Group Iberia y se integró en el equipo de liderazgo global del grupo, ampliando de forma progresiva sus responsabilidades en el ámbito estratégico. Recasens sustituyó en el cargo en España, precisamente, a José Vicente de los Mozos, quien fue cesado del cargo de CEO en Indra hace unos días.

Tras la salida de Luca de Meo de Renault para incorporarse a la multinacional de lujo Kering, Recasens sonó como sustituto del directivo italiano, aunque finalmente Renault se decidió por un perfil francés como el de François Provost. En 2025 fue nombrado consejero delegado de Ampere, la división de Renault dedicada al desarrollo de vehículos eléctricos y software. Recasens ha liderado la transición tecnológica del grupo hacia la movilidad eléctrica y digital, uno de los principales vectores de cambio en la industria del automóvil. En paralelo, ha mantenido su responsabilidad como director global de estrategia, producto y programas, reforzando su influencia en la definición del futuro industrial del grupo francés.

Desde julio de 2024 ocupa la presidencia de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), la principal patronal del sector en España. Su mandato está marcado por el impulso a la electrificación, la digitalización y la competitividad industrial, en un contexto de profunda transformación del sector marcado por el Plan España Auto 2030 presentado este año. Recasens ha defendido públicamente la necesidad de aprovechar la transición hacia el vehículo eléctrico para convertir a España en una potencia tecnológica e industrial, apostando por una nueva reindustrialización basada en la innovación y el valor añadido.

Esta apuesta tecnológica entronca con la del sector de la defensa, y es que desde hace meses Indra anda buscando socio en la industria del automóvil que le permita disponer de plataformas de desarrollo para vehículos militares. Tanto Renault como especialmente Seat, que Recasens conoce muy bien, son firmes candidatas a firmar algún tipo de acuerdo con Indra para proveer de plataformas de vehículos para uso militar y de defensa.

Noticias relacionadas

La apuesta por Recasens en Indra está en línea con la estrategia de la empresa de apostar por perfiles industriales con experiencia en grandes grupos internacionales. Su perfil ofrece experiencia industrial, visión estratégica global y capacidad de ejecución en entornos complicados. Su conocimiento de las instrituciones es clave, ya que ha estado trabajando con diferentes interlocutores a nivel institucional, como presidente de Anfac y de Renault , que le ha permitido establecer relaciones con gobiernos y agentes del sector en un momento clave para la política industrial europea. No obstante, con su fichaje por Indra se desvanece por ahora la posibilidad de llegar a la presidencia de Seat en un futuro, algo que se había comentado largamente en el sector.