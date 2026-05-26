Ya es oficial, el SEPE regala 10 euros al día a aquellos desempleados que cumplan con sus obligaciones
Una ayuda que está relacionada con los cursos de formación
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) está regalando 10 euros al día a aquellos desempleados que cumplan con sus obligaciones. Una ayuda que está relacionada con los cursos de formación.
Sin embargo, esta medida no es para todos los desempleados, sino que está vinculada a los incentivos económicos diarios, como ocurre con las becas y ayudas de transporte y manutención, que reciben los jóvenes desempleados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil al participar en determinados cursos de formación.
Estos 10 euros diarios se abonan en concepto de ayuda de asistencia para cubrir gastos básicos de transporte o manutención durante los días que el alumno acuda presencialmente a las clases, y son compatibles con otras becas formativas oficiale
Para acceder a esta ayuda, hay que estar inscrito en la oficina de empleo y participar en los programas formativos autorizados a través del Catálogo de Formación del SEPE.
De este modo, con esta ayuda de 10 euros diarios se persigue facilitar que los desempleados puedan realizar cursos de formación en ubicaciones que no se encuentran tan cerca de sus hogares. Y es que, en muchas ocasiones, si acudir a un curso les cuesta dinero, estos desempleados acabarán rechazando la formación.
Con los 10 euros diarios se entiende que es una cantidad suficiente para hacerse cargo de los gastos de transporte del alumno, así como si necesita comer fuera de casa.
En este caso, se logra una doble ganancia. Por un lado, el desempleado, porque consigue hacer un curso de formación que le facilitará volver al mundo laboral; y por otro la administración, porque consigue que se sigan desarrollando los cursos.
Eso sí, el pago de 10 euros diarios no suele ser diario, sino que se suelen pagar cuando se finalice el curso o en determinados periodos.
Penalizaciones
Y ojo, que también puede haber penalizaciones en caso de faltar de forma injustificada las sesiones de los cursos, incluso llegando a perder el dinero que se había logrado por acudir al curso en los días previos.
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