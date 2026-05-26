La semana que viene podrás conocer el salario de tus compañeros de trabajo: el BOE confirma "la Directiva de Transparencia Salarial"

Preguntas que muhcos trabajadores se hacen en un momento dado: ¿Cuánto gana mi compañero? ¿Y mis jefes? ¿Y el que lleva más tiempo en la empresa pero tiene un cargo similar al mío? Pues ahora todas esas dudas pueden tener repuesta gracias a "la Directiva de Transparencia Salarial".

El Consejo de la Unión Europea es claro al promulgar esta nueva medida, tal y como ha señalado en uno de sus diarios de sesiones. "La Directiva de la UE tiene por objeto luchar contra la discriminación retributiva y contribuir a eliminar la brecha retributiva de género en la UE. De acuerdo con las nuevas normas, las empresas de la UE estarán obligadas a facilitar información sobre los salarios y a tomar medidas si su brecha retributiva de género supera el 5 %. La Directiva también incluye disposiciones sobre la indemnización a las víctimas de discriminación retributiva, y sobre sanciones, incluidas multas, a los empleadores que infrinjan las normas. La nueva normativa en materia de transparencia retributiva debería contribuir a luchar contra la discriminación retributiva en el trabajo y a eliminar la brecha retributiva de género", explica.

"La transparencia retributiva puede contribuir a empoderar a los trabajadores para hacer valer su derecho a la igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o por un trabajo de igual valor, a través de un conjunto de medidas vinculantes. Se ha determinado que la falta de transparencia salarial es uno de los principales obstáculos para cerrar la brecha retributiva de género, que se mantiene en torno al 11 %, lo que significa que las mujeres ganan de media por hora un 11 % menos que los hombres por el mismo trabajo o por un trabajo del mismo valor (datos de Eurostat de 2024). La brecha retributiva tiene efectos a largo plazo en la calidad de vida de las mujeres, en su riesgo de exposición a la pobreza y en la persistencia de la brecha de las pensiones, que en la UE se sitúa en torno al 25 % (datos de Eurostat de 2024).

La futura Ley de Transparencia Salarial es una norma española aún no aprobada que tiene su origen en la Directiva de Transparencia Retributiva, publicada el 24 de abril de 2023. La transposición de esta Directiva al ordenamiento jurídico español debe llevarse a cabo, como máximo, el 7 de junio de 2026.

Las empresas de más de 250 empleados deberán publicar su primer informe sobre la brecha salarial y presentar datos retributivos anuales. Hasta junio de 2028, las compañías que cuenten con entre 150 y 249 trabajadores tendrán de margen para publicar sus informes de brecha salarial, los cuales se actualizarán cada tres años.