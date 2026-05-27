Custodia compartida e IRPF: el Tribunal Supremo estudia una rebaja fiscal clave para miles de familias

El Tribunal Supremo está a punto de pronunciarse sobre una cuestión fiscal que puede afectar a miles de madres y padres divorciados que mantienen un acuerdo de custodia compartida. La decisión podría abrir la puerta a considerables devoluciones en el IRPF para quienes pagan pensiones de alimentos y, hasta ahora, no podían obtener beneficio de determinadas ventajas fiscales.

Actualmente, quienes tienen custodia compartida solo pueden aplicar en la declaración de la renta la mitad del mínimo por descendientes. Sin embargo, Hacienda no permite simultáneamente aplicar el tratamiento favorable de las pensiones de alimentos fijadas a nivel judicial. Esta limitación lleva años en el foco del debate y ya ha sido cuestionada por distintos tribunales autonómicos.

Ahora será el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra. Si finalmente avala la compatibilidad entre ambas ventajas fiscales, los contribuyentes afectados podrían no solo pagar menos IRPF en adelante, sino también reclamar lo abonado de más en ejercicios anteriores no prescritos. La posible devolución dependerá de factores como los ingresos, el importe de la pensión o la comunidad autónoma. En algunos casos, el ahorro puede superar varios cientos de euros por año. Un ejemplo expuesto por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que un contribuyente madrileño con un salario bruto de 28.000 euros y una pensión anual de 4.980 euros podría recuperar hasta 815 euros solo por el ejercicio 2023.

Ante esta situación, Organizaciones como la OCU recomiendan actuar cuanto antes. La clave está en presentar reclamaciones preventivas antes de que prescriban los ejercicios fiscales afectados, especialmente el de 2021, cuyo plazo expira el 30 de junio de 2026.

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Para reclamar será necesario disponer de la sentencia o convenio regulador, justificantes de pago y una simulación corregida de la declaración en Renta Web. Aunque todavía no puede hablarse de una sentencia firme, muchos asesores recomiendan mover ficha para no perder posibles efectos retroactivos. La decisión del Supremo podría marcar un antes y un después en la tributación de las familias con custodia compartida en España.