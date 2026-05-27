Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 16 años para un mes de marzo

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 9% en marzo respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 46.661 préstamos, su mayor cifra en un mes de marzo desde 2010, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de marzo, inferior en cerca de 7 puntos al experimentado en febrero (+16,3%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 21 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en marzo en el 2,84%, por debajo del 2,88% de febrero y su valor más bajo desde el pasado mes de octubre (2,81%). Con el dato del tercer mes del año se acumulan ya 14 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y, de momento, así se mantiene. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el tercer mes del ejercicio.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 10,1% interanual en marzo, hasta los 174.132 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 20%, hasta superar los 8.125 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 36,2%, se constituyó en marzo a tipo variable, mientras que el 63,8% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,86% para las hipotecas de tipo variable y del 2,83% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (marzo sobre febrero), las hipotecas sobre viviendas aumentaron un 2,4% y el capital prestado avanzó un 2,9%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda subió un 0,5% respecto al mes previo.

En los tres primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 9,7%, con avances del 21,5% en el capital prestado y del 10,7% en el importe medio de los préstamos concedidos. En total, entre enero y marzo se firmaron 131.554 hipotecas sobre viviendas, récord en un primer trimestre desde 2011.

Cataluña y Andalucía, las que más hipotecas sobre viviendas firman

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el tercer mes del año fueron Cataluña (8.663), Andalucía (8.600), Madrid (7.727) y Comunidad Valenciana (5.592).

Doce comunidades firmaron el pasado mes de marzo más hipotecas sobre viviendas que en el mismo mes de 2025, especialmente Navarra (+60,4%), Aragón (+45,4%), Madrid (+19,1%), Comunidad Valenciana (+18,2%) y Cantabria (+17,7%).

Por contra, se registraron descensos interanuales en cinco regiones: Galicia (-20,7%), Castilla y León (-16,6%), País Vasco (-12,3%), Canarias (-8,5%) y Baleares (-5,2%).

El total de fincas hipotecadas sube un 9,7%

De acuerdo con los datos del organismo estadístico, el número de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas) aumentó en marzo un 9,7% respecto al mismo mes del año 2025, hasta un total de 59.531 préstamos.

El capital de los créditos hipotecarios concedidos creció un 19,6% interanual en el tercer mes del año, hasta los 11.478,7 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas avanzó un 9%, con 192.819 euros.

Bajan un 28% las hipotecas que cambian de condiciones

El pasado mes de marzo un total de 10.549 hipotecas cambiaron sus condiciones, cifra un 28,3% inferior a la de igual mes de 2025.

Atendiendo a la clase de cambio en las condiciones, se produjeron 7.574 novaciones (o modificaciones producidas con la misma entidad financiera), un 25,2% menos.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 827, un 8% más que en marzo de 2025.

Por su parte, en 2.148 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), un 43,7% menos que igual mes de 2025.

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De las 10.549 hipotecas con cambios en sus condiciones el pasado mes de marzo, el 82,2% se debieron a modificaciones en los tipos de interés.