Laboral
UGT y CCOO pactan las condiciones del ERE de las oficinas de H&M en Barcelona y Madrid
La indemnización pactada es de un máximo de 24 mensualidades de salario bruto más un plus variable por antigüedad
EFE
Los sindicatos CCOO y UGT han alcanzado un acuerdo con la dirección de H&M sobre las condiciones de salida en el marco del expediente de regulación de empleo (ERE) planteado para el personal de las oficinas de Barcelona y Madrid, desde donde la compañía gestiona los mercados de España, Portugal, Italia, Francia, Bélgica y Luxemburgo.
La empresa planteó una cifra inicial de afectados de 106 personas, un número que se está intentando reducir por medio de permutas, recolocaciones y otros mecanismos, han señalado a EFE fuentes sindicales, que subrayan que el expediente no afecta al personal de tiendas.
El acuerdo contempla indemnizaciones equivalentes a 45 días por año trabajado hasta febrero de 2012 y 33 días por año desde entonces, con un máximo de 24 mensualidades de salario bruto, ha indicado CCOO en un comunicado.
A estas cantidades se sumarán complementos en función de la antigüedad: 2.000 euros para trabajadores con hasta cinco años de servicio; 4.000 euros hasta diez años; 6.000 euros hasta 20 años, y 8.000 euros para quienes superen esa antigüedad. Además, se han pactado 4.000 euros adicionales para los trabajadores mayores de 50 años.
El acuerdo incluye recolocaciones internas e internacionales dentro del grupo H&M, mientras que se aceptarán adhesiones voluntarias al ERE mediante permutas con otra persona afectada por el despido colectivo. Entre las medidas de protección acordadas figura la prioridad de permanencia para trabajadores de familias monoparentales y numerosas; matrimonios en los que solo podrá verse afectado uno de los miembros; embarazadas o personas en permiso por nacimiento o adopción; empleados con discapacidad igual o superior al 33% o con familiares dependientes con discapacidad, y trabajadores con mayor antigüedad.
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