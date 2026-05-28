Asturgar moviliza 17 millones de euros en 2025 y refuerza su apoyo al tejido empresarial asturiano

La Junta General de Socios de Asturgar SGR, celebrada hoy, ha aprobado las cuentas correspondientes al ejercicio 2025 y ha analizado la evolución de la actividad de la sociedad durante un año marcado por el crecimiento sostenido en la concesión de avales y el respaldo a proyectos de crecimiento empresarial en Asturias. Asimismo, la entidad ha aprobado el cambio de sede a la calle Cabo Noval, 11, de Oviedo.

Entre los principales indicadores del ejercicio destaca que Asturgar ha movilizado durante 2025 una inversión de 17 millones de euros, consolidando su papel como instrumento financiero de apoyo a empresas, personas emprendedoras y autónomos y autónomas del Principado.

Durante el pasado ejercicio, la entidad respaldó a 138 empresas mediante la formalización de 242 avales, por un importe total de 17.159.909. Unas cifras que “no sólo reflejan la actividad de Asturgar, sino también el dinamismo y la capacidad de crecimiento del tejido empresarial asturiano”.

El emprendimiento continuó teniendo un peso destacado en la actividad de la entidad. El 32% de los proyectos apoyados correspondieron a nuevas iniciativas empresariales impulsadas por emprendedores y emprendedoras, con 44 proyecto y un volumen de financiación avalada de 3.056.524 euros. Además, el 26 % de los proyectos respaldados tuvieron carácter innovador, alcanzando un importe conjunto de 4.470.100 euros.

La digitalización de los procesos se consolida también como una de las líneas estratégicas de la entidad. En este sentido, el 100% de las solicitudes de aval se tramitaron a través de la plataforma Asturgar Online, agilizando la relación con clientes y entidades colaboradoras.

Por tipología empresarial, las pymes concentraron el 89 % de las operaciones formalizadas, mientras que autónomos y autónomas representaron el 22 % de los proyectos apoyados. La mayor parte de las iniciativas correspondieron al sector servicios, seguido por el industrial. Además, seis de cada diez operaciones estuvieron vinculadas a procesos de crecimiento empresarial.

En términos globales, Asturgar mantiene actualmente 825 avales activos, con un riesgo vivo cercano a los 42 millones de euros. Esta actividad permite dar respaldo financiero a 464 empresas y contribuir al sostenimiento directo de 9.568 empleos en Asturias.

Proyección 2026

De cara al ejercicio 2026, la entidad se ha marcado como objetivo avanzar hacia un “crecimiento solvente”, reforzando su capacidad de apoyo a las empresas asturianas preservando los elevados niveles de solvencia y sostenibilidad que garantizan su actuación futura.

Dentro de esta estrategia, potenciará su posicionamiento como entidad experta en financiación empresarial, intensificando la comunicación y la colaboración con asociaciones empresariales y agentes de promoción económica para fortalecer la cercanía territorial y mantener una presencia más activa junto a pymes, autónomos y autónomas.

Las principales líneas de trabajo previstas para 2026 estarán orientadas a acompañar el crecimiento empresarial mediante productos financieros ágiles para autónomos y autónomas, líneas bonificadas, microcréditos dirigidos al emprendimiento juvenil, avales para anticipo de subvenciones, coavales para operaciones de mayor importe y nuevas iniciativas vinculadas a sectores estratégicos como el audiovisual o el agroalimentario.

Una década de impulso

La Junta general de Socios de Asturgar SGR ha constatado el crecimiento continuado desde la última década. En este periodo, se han formalizado 2.228 avales, con un total de 1.242 empresas avaladas, por importe de 126.227.010 euros y una inversión inducida de 223.261.869 euros.

Estas cifras de evolución en positivo han sido posibles gracias a la paulatina modernización de la sociedad, mejorando todas las líneas de avales. Además, a nivel estratégico se ha mejorado el gobierno corporativo, incorporando la función de auditoría interna a través de los canales ético y de transparencia.

En la labor comercial, el periodo entre 2015 y 2025 ha supuesto el desarrollo de nuevos productos adaptados a las necesidades de los clientes, como ‘Autónomo Ágil’ o ‘Asturias crecimiento’. Internamente, Asturgar SGR ha lanzado una nueva web y se ha digitalizado al cien por cien en la operativa con los clientes y socios.

Y se ha realizado una nueva inversión de capital a la que acudieron Unicaja, Sabadell Herrero y Caja Rural de Asturias.

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La trayectoria acumulada por Asturgar en sus más de cuatro décadas de actividad refuerza el impacto de la entidad en la economía regional. Desde su creación, ha concedido 8.385 avales, respaldando a cerca de 2.000 empresas y contribuyendo al mantenimiento de 28.000 empleos. El volumen total avalado supera los 426 millones de euros y ha permitido inducir una inversión superior a los 769 millones.