Hacienda lo hace oficial: multas por llevar esta cantidad de dinero en efectivo si viajas en vacaciones

El verano está a la vuelta de la esquina y las vacaciones también. Millones de españoles viajarán por dentro y por fuera del país. En un viaje de vacaciones, ¿cuánto dinero puedo llevar encima? ¿Puedo llevar todo el que quiera en efectivo?

La respuesta es no, existe un límite. Como explica la Agencia Tributaria, a partir de 10.000 euros hay que declararlo si entras o sales de la UE. En concreto, hay que presentar una declaración de efectivo en la aduana al entrar o salir de Europa. En algunos casos previstos en la ley, hay que presentarlo incluso en la Agencia Tributaria o en el banco cuando se retire el dinero antes de salir de viaje.

Esto no solo afecta al dinero en efectivo, sino efectos negociables al portador (es decir, cheques y cheques de viaje, pagarés u órdenes de pago firmadas pero sin un beneficiario designado), monedas con un contenido de oro del 90 %, como mínimo, y oro sin acuñar, como en forma de lingotes o pepitas, con un contenido de oro del 99,5 %, como mínimo.

Si no presentas la declaración de efectivo o si esta es incorrecta o está incompleta, te impondrán sanciones. Como advierte Hacienda, desde 2021, los controles aduaneros son más estrictos y están haciendo controles individuales, del equipaje y del vehículo. Las autoridades aduaneras también intervendrán cuando existan indicios de que el efectivo está vinculado a una actividad delictiva, incluso si el importe es inferior al umbral de 10.000 euros.

La UE recomienda siempre consultar antes de viajar este tipo de informaciones, dado que no existen normas a escala de la UE para viajar con dinero efectivo entre los países que la componen. "Consulta siempre antes de viajar con las autoridades aduaneras locales de los países de partida y de llegada, así como de los países de tránsito", piden.