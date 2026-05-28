II Fòrum sobre Pau i Seguretat a Europa
La industria de defensa española genera directamente 10.000 millones de euros y 36.000 empleos
El general Vicente Torres llama a una mayor participación de las pymes en la cadena de valor, ya que son el 80% de los agentes participantes de la producción, pero solo manejan el 8% del volumen negocio
Gabriel Ubieto
La industria de defensa española es un sector económicamente al alza, que mueve directamente unos 10.000 millones de euros al año y da empleo a unos 36.000 trabajadores de alta cualificación. Cifras propias ya de una potencia relevante y que, en materia de ventas a otros países, ubica a España "entre los 10 países del mundo capacidad exportación", según ha destacado el general Vicente Torres, subdirector de estrategia industrial del Ministerio de Defensa, este jueves en el II Fòrum sobre Pau i Seguretat a Europa.
Los datos citados por el militar corresponden al informe 'La industria de defensa en España', relevan crecimientos a doble dígitos en indicadores relevantes y constatan el 'boom' que está experimentando el negocio de la seguridad en toda Europa y que prolongará a corto y medio plazo. 'Boom' impulsado por la inyección de millones que desde las distintas administraciones están disponiendo.
"Nos estamos dando cuenta de lo frágil ahora, en 2026, de que es la seguridad. No nos viene dado y debemos aumentar el nivel de autonomía estratégica, reducir la dependencia de terceros y reforzar nuestras capacidades industriales estratégicas", ha afirmado el general Torres.
El general Torres ha intervenido en el evento organizado por El Periódico, Prensa Ibérica y Activos que aborda las oportunidades de la industria de la seguridad en el actual contexto europeo y el papel que puede desempeñar Cataluña en el desarrollo de este sector como motor económico. El encuentro está patrocinado por Aeros, el Ayuntamiento de Barcelona, EM&E, la Generalitat de Cataluña, Indra, Oesia, Sateliot y TRC.
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